Туалетный этикет европейцев: чем он так удивляет русских

Не так давно уличные туалеты "типа сортир" были символом бытовой неустроенности в нашей стране. Однако, ситуация меняется.

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Сегодня средний россиянин знаком и с уличными туалетами с дыркой в полу, и с комфортными современными гигиеническими комнатами. Однако, некоторые особенности европейских туалетов могут вызвать удивление у российских туристов.

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Справить нужду можно прямо на улице

Нет, они не удивятся кустам или подворотням, а специально оборудованным писсуарам. Такие писсуары можно увидеть в Голландии, Франции, Германии и других странах. Они довольно просты в оборудовании: полукруглая ширма без дверцы. Мужчина поворачивается спиной к окружающему миру и спокойно делает свои дела. Если ширма невысокая, то он может наслаждаться видами вокруг. В Париже недавно появились новые экологические писсуары, оснащенные слоем соломы. Она не только поглощает запахи, но и после длительного использования становится отличным компостом для клумб и газонов. Так думали создатели новинки, но все оказалось не так просто. Парижские феминистки встали против уличных писсуаров, даже с экологическим уклоном. "Мужчинам можно справлять нужду где угодно, а женщинам нужно искать туалет?" - возмутились дамы. После того, как некоторые экологические писсуары были залиты цементом и покрыты феминистскими надписями, власти Парижа пересмотрели проект.

Мальчики сидя, девочки – стоя

В Германии феминистки пошли еще дальше. Они борются за право женщин справлять нужду стоя! И там, где приспичит. В Германии сенатор по делам окружающей среды Регина Гюнтер выступила с проектом «туалетной справедливости». Труд солидный, на целых 97 страниц текста. «Несправедливо, когда только мужчинам разрешено мочиться стоя!» -- заявляет фрау Гюнтер на 30-й странице этого опуса. В общем, недалек тот день, когда в Берлине появятся писсуары для женщин. По мысли Регины Гюнтер туалет, не унижающий женского достоинства, должен выглядеть так: гендерно-нейтральная закрытая кабинка и два ряда писсуаров: один для женщин, другой – для мужчин.

А мужчин в Германии, тем временем, вынуждают мочиться сидя. Во многих туалетах есть специальные значки, запрещающие справлять малую нужду по-мужски. Так владельцы дорогих отелей и ресторанов борются с пятнами и неприятным запахом из-за брызг мочи.

Важные нюансы

В Шотландии, если застигла нужда, можно попроситься в любой дом. И вас впустят! Это давняя традиция, основанная на повальной любви шотландцев к элю и другим хмельным напиткам.

В Испании во многих общественных туалетах рядом с унитазом можно обнаружить биде. Привычка подмываться укоренилась на Пиренейском полуострове в результате столетий арабского владычества. Мусульмане, как известно, относятся к гигиене после посещения туалета очень серьезно.

В Германии уличные туалеты так высокотехнологичны, что вызывают ассоциацию с космическим кораблем. Войти в него можно, опустив монетку в прорезь на дверце, а выйти, лишь выполнив все этапы посещения: после обязательного смыва нужно помыть руки и просушить их феном. Дверь откроется только после этого.

В Финляндии в супермаркетах туалеты бесплатны только для тех, у кого имеется дисконтная карта этого супермаркета. Этой картой можно открыть дверцу кабинки. Всем остальным придется заплатить.