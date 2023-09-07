Названы семь авиарекордов, о которых вы могли не знать

6 сентября каждый год отмечается День полетов над Землей, именно в этот день 230 лет назад состоялся первый междугородний перелет на воздушном шаре братьев Монгольфье.

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Mail.ru назвала семь интересных авиарекордов.

Первый в мире пилотируемый полет на самолете совершили братья Райт 17 декабря 1903 года на Wright Flyer. Он длился всего 12 секунд. Однако Райты не сдавались и в течение дня поднимали воздушное судно трижды. На последней попытке им удалось пролететь 259 метров на максимальной высоте 14 метров за 59 секунд.

Первый одиночный полет через Атлантику в мае 1927-го совершил американский летчик Чарльз Линдберг. На Spirit of St. Louis («Дух Сент-Луиса») он вылетел из аэродрома Рузвельта, а спустя 33,5 часа приземлился в Париже.

Первый кругосветный беспосадочный полет 18 января 1957 года совершили три стратегических бомбардировщика B-52 за 45 часов 19 минут. Они пролетели 39,7 тысячи километров.

Рекорд по установлению авиарекордов установил 22 марта 1989 самолет АН-225. Он за 3,5-часовой полет побил сразу 110 новых мировых достижений, среди которых были максимальный вес груза, максимальная взлетная масса, а также рекорды скорости, высоты и дальности полета для летательных аппаратов подобного типа.

Первый кругосветный полет на воздушном шаре совершили Бертран Пикар и Брайан Джонс в 1999 году, преодолев расстояние 45,7 тысячи километров. Полет продолжался почти 20 дней.

Самый высокий полет совершил Брайан Бинни на самолете SpaceShipOne4 октября 2004 года, подняв летательный аппарат на высоту чуть более 112 километров над поверхностью Земли, преодолев границу между атмосферой и космосом.