Читатели назвали любимых героев произведений Льва Толстого

Книжный сервис "Литрес" в преддверии 195-летия со дня рождения писателя Льва Толстого составил рейтинг самых любимых героев из книг классика у российских читателей.

© Кадр из фильма "Война и мир"

Топ-3 заняли персонажи романа-эпопеи Толстого "Война и мир" - Андрей Болконский, Пьер Безухов и Наташа Ростова соответственно, говорится в результатах исследования, предоставленных пресс-службой сервиса.

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"9 сентября исполняется 195 лет со дня рождения писателя Льва Николаевича Толстого. <...> Среди всех героев автора больше всего респондентам нравится Андрей Болконский (45%), один из центральных персонажей эпопеи "Война и мир". На второй строчке - Пьер Безухов (40%), еще один герой уже упомянутого романа, который на протяжении всей книги стремится к самосовершенствованию и ищет смысл жизни. Замыкает топ-3 Наташа Ростова (33%)", - указано в материалах.

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли еще два персонажа "Войны и мира" - Элен Курагина (32%) и Анатоль Курагин (28%) соответственно. Следом идет Анна Каренина (27%) из одноименного романа.

"Литрес" также выяснил, что "Война и мир" (61%) ожидаемо возглавляет рейтинг самых любимых книг Толстого среди российских читателей. На втором месте роман "Анна Каренина" (60%). Также читатели выделили рассказ Толстого "Кавказский пленник" (33%), замыкающий топ-3.

По данным исследования, чуть менее половины опрошенных (40%) прочитали и прослушали за свою жизнь от четырех до семи произведений писателя, 23% - от одной до трех книг, а 17% - более 10 книг. "98% знакомы с произведениями Льва Николаевича, из них 56% считают его главным представителем отечественной классики, а 32% называют его своим любимым русским классиком. Больше всего опрошенные ценят прозу Толстого за то, что она позволяет погрузиться в историю нашей страны (49%), чуть меньше - отмечают, что она помогает разобраться в психологии русского человека (48%), и 44% любят ее за актуальность вне времени (44%)", - указано в исследовании.