Бородинское сражение: дата, краткая история битвы

Более двухсот лет назад в этот самый день, 7 сентября, состоялось крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. Оно вошло в историю России как Бородинская битва, а Франции – Битва на Москве-реке. Произошедшие события не раз освещались в произведениях художественной литературы, а именитые художники посвящали этому дню свои картины.

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История одного из самых кровопролитных однодневных сражений, его предпосылки и последствия – в материале "Рамблера".

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Предпосылки

Французы вторглись на территорию Российской империи в июне 1812 года и продвигалась в ее глубь достаточно быстрыми темпами. Русские войска, в свою очередь, скоропостижно отступали и не имели возможности ни отразить наступление, ни достойно подготовиться к решающему сражению. По этой причине император Александр I отстранил Барклая-де-Толли от командования русской армией. Эту ответственную миссию царь поручил генералу Михаилу Кутузову, для которого последующие сентябрьские дни стали решающими в военной карьере.

Вновь назначенный полководец не стремился кардинально поменять тактику ведения боя и избрал, а, точнее, продолжил придерживаться пути отступления. Кутузов рассчитывал таким образом изнурить французов и дождаться подкрепления, которое должно было прибыть для финальной битвы с наполеоновской армией.

К 3 сентября отступающие от Смоленска русские солдаты расположилась в 125 километрах от Москвы у села Бородино. Именно там генерал Михаил Кутузов принял решение дать генеральное сражение Отечественной войны 1812 года. На тот момент император требовал от полководца сдержать активное продвижение Наполеона к Москве. Враг подступил слишком близко, поэтому откладывать битву не представлялось возможным.

Условия

РИА Новости

Русская армия готовилась к бою. Ее позиция на Бородинском поле занимала примерно 8 километров в длину. Правый фланг войска проходил по обрывистому берегу реки под названием Колочь и примыкал к Москве-реке, а левый – к густому заросшему лесу. Центр армии опирался на высоту Курганная, которая с запада прикрывалась Семеновским ручьем. Благодаря лесистой местности расположение войска было достаточно скрытным. Резервы были использованы для получения преимущества в предстоящей кровопролитной битве.

Бородинской битве предшествовало сражение при Шевардинском редуте, которое состоялось 5 сентября. Оно задержало врага и помогло русской армии укрепиться на своих основных позициях.

Бородинское сражение в 1812 году

Наполеон планировал нанести основной удар по левому флангу русской армии, где располагалась 2-я Западная армия князя Багратиона. Михаил Кутузов понял коварный замысел врага и основательно подготовил свою армию к наступлению.

Битва началась в период между 5 и 6 часами утра. Первоначально французы атаковали село Бородино для отвлечения внимания от выбранного ими направления. Более 25000 французов направились на Семеновские флеши: русским удалось дать достойный ответ и отразить наступление несмотря на явное превосходство врага, который мог похвастаться большим числом солдат и военной техники. После Наполеон возобновил наступление, захватил левое крыло, но все-таки был отброшен армией под командованием Михаила Кутузова. Подобные безуспешные попытки продолжались еще на протяжении нескольких часов. В итоге направление главного удара было перенесено на батарею Раевского.

Главнокомандующий русской армией направил 2 корпуса в обход левого фланга противника, планируя застать его врасплох и разгромить таким образом тылы французов. И хотя реализовать задуманное не удалось, Кутузов смог усилить как центр, так и левое крыло своих войск.

Впоследствии Наполеон захватил высоту Курганную, но другие попытки вражеской армии разбить русские войска в центре не увенчались успехом. В это время армия Кутузова отошла на новые позиции и объединилась с ранее отступившими войсками левого фланга.

Около 18 часов русская армия стойко стояла на новых позициях, а все атаки по линии прекратились. Наполеон не смог добиться желаемого успеха, а о идеи вводить в сражение последнюю гвардию – отказался. Когда стемнело, главнокомандующий французской армией оставил занятые укрепления русских и отвел солдат на первоначально занимаемые ими позиции. А еще через несколько часов он приказал им отступать.

Последствия

В ходе Бородинской битвы вражеская армия потеряла убитыми и ранеными более 50000 человек, согласно французским данным – почти вдвое меньше. В их числе 49 генералов. Потери русской армии, в свою очередь, составили более 44000 человек, включая 29 генералов.