Культура чаевых: зачем они нужны и откуда взялось правило 10% от чека

Люди делятся на два типа: тех, кто оставляет чаевые, и тех, кто этого не делает. У каждого на то есть свои причины, однако мало кто знает как традиция оставлять чаевые влияет на бизнес и гостей и как к ней относятся в разных странах.

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Почему гости оставляют «на чай»

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Чаевые наиболее распространены в ресторанно-гостиничном бизнесе: их получают официанты, хостес, бармены, бариста и пр. Кроме того, эта традиция успела закрепиться в сфере обслуживания, к примеру, чаевые часто оставляют таксистам, курьерам, парикмахерам, музыкантам. Поводов оставить на чай может быть много: от хорошего настроения и удовлетворенности сервисом до желания впечатлить кого-то. В ресторанах, как правило, оставляют чаевые, если еда была вкусной, а обслуживание быстрым и внимательным. Хотя иногда на сумме «чая» может сказаться даже личное обаяние официанта.

Порой чаевые дают за услуги, которые не предусмотрены в заведении по умолчанию, здесь все зависит от внимательности персонала. Гости часто обращают внимание на мелочи вроде предложения зарядить телефон или сесть за более комфортный столик. А чаевые в этом случае служат в некотором смысле благодарностью персоналу.

Как бизнес работает с чаевыми

В России ставка у сотрудников зала не очень высокая, поэтому чаевые составляют весомую часть от общего дохода, иногда до 80%. Соответственно, это и главная мотивация, чтобы выложиться в работе с гостем. Однако не всегда качественное обслуживание гарантирует чаевые: у нас, в отличие от некоторых других стран, чаевые не включены в счет и не являются обязательными.

Получение и распределение чаевых может быть организовано по-разному в зависимости от заведения. Сейчас, особенно в крупных городах, чаще оставляют электронные чаевые.

Использование подобных сервисов – яркая тенденция в российском ресторанном бизнесе, поскольку у них есть явные преимущества: возможность отслеживать поступающие вознаграждения для официантов, простота в использовании для гостей, а также доступ к статистике для отслеживания эффективности сотрудников.

Работа с чаевыми внутри ресторана тоже может быть разной. Не всегда чаевые достаются только официантам. В команде иногда пользуются концепцией общего «котла»: он может быть добровольным или обязательным. В первом случае сотрудник отдают ту часть своих чаевых, которую посчитает необходимой. Во втором – стабильную сумму, например, 500 или 1000 рублей за смену. Эти деньги могут распределять по сотрудникам зала или даже по всей команде, включая поваров, уборщиков и мойщиков.

Как относятся к чаевым в разных странах

А вот здесь начинается самое интересное. Работа сферы обслуживания сильно зависит от культуры страны, ее традиций и менталитета. В большинстве европейских стран принято давать чаевые в размере 10% от общей суммы чека. Кстати, в России такой размер чаевых тоже считается хорошим тоном. И даже при наличии правил все оказывается не так просто.

К примеру, французская пресса недавно писала о забавной ситуации:

В Сент-Тропе итальянский турист оставил, как ему показалось, очень большие чаевые – 500 евро. Но он ошибся: официанты решили, что этого мало, и преследовали его до самой парковки, чтобы увеличить сумму до 1000 евро.

В США принято давать чаевые практически всем: водителю шаттла в аэропорту, горничным и разносчикам вещей в гостиницах, курьерам, людям, которые провожают до места на стадионе, барменам. Например, в отелях после выезда туристы оставляют 5⁠—⁠20$⁣, остальные путешественники — несколько долларов.

Даже если наличных нет, чаевых не избежать. При оплате картой гостю приносят чек с графой tips, в которую он вписывает, сколько готов оставить. Иногда нужно обвести кружком одну из трех сумм вознаграждения, например 15, 20 или 25%. В редких случаях чаевые включены в заказ.

В странах Азии все устроено совсем иначе: в Китае, Японии и Южной Корее чаевые в ресторане сочтут за грубейшее оскорбление персонала. Хотя в то же время “на чай” в Китае можно оставить водителю, поскольку зарплаты у них небольшие.