День в истории: начало блокады Ленинграда и год с кончины Елизаветы II

Чем примечательна дата 8 сентября?

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Открытие памятника Лемаеву

Советский и российский физик Максут Зарипов родился 8 сентября 1929 года в Подольске. Учился и преподавал в Казанском университете, в частности как основатель и первый заведующий кафедрой квантовой электроники и радиоспектроскопии. С 1971 года работал в Казанском физико-техническом институте, занимал должности директора лаборатории электронного парамагнитного резонанса, главного научного сотрудника, директора вуза. Совместно с сотрудниками лаборатории обнаружил эффект рекристаллизации имплантированного полупроводника под действием мощных лазерных импульсов, что ознаменовало появление новых технологий изготовления полупроводниковых приборов.

8 сентября 1946 года в селе Шека Арского района родилась народная артистка Татарстана, певица Гульзада Сафиулина. Окончила ветеринарный техникум, поехала в Узбекистан учиться режиссуре театра, а затем несколько лет работала в филармониях Самары, Оренбурга, Ульяновска. С 1980 года присоединилась к группе Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой. Самостоятельно организовывала концертные туры, возвращаясь к жанру духовных песнопений — мунаджатам. Выступает во многих странах мира, в том числе в США, Италии, Греции, Турции. Инициатор конкурса "Сөембикә варислары" ("Наследники Сююмбике") и хозяйка творческой студии. Выпустила две пластинки: "Мөнәҗәтләр, бәетләр" и "Сине эзлим".

8 сентября 2001 года в Нижнекамске открыли памятник в честь выдающегося человека Николая Лемаева, первого директора Нижнекамского химкомбината, ныне ПАО "Нижнекамскнефтехим". Имя основателя предприятия и всего города неразрывно связаны с историей, становлением и развитием Нижнекамского нефтехимического комплекса и отечественной нефтехимической промышленности. С 1985 по 1990 год Николай Лемаев занимал должность министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР. Его именем названы Нижнекамский нефтехимический и нефтеперерабатывающий институт, площади, улицы, учреждения культуры, а с недавних пор и международный аэропорт Бегишево.

8 сентября 2021 года "Реальное время" сообщило, что Сергей Василенко неожиданно подал в отставку с поста руководителя Казанского международного конноспортивного центра, удивив учредителей и спонсоров ипподрома. Поскольку до конца срока работы оставалось всего две недели, у него было не так много времени, чтобы выбрать преемника. Но вице-премьер Татарстана, председатель Федерации конного спорта Татарстана Василь Шайхразиев тогда заверил издание, что новый руководитель будет назначен к концу сентября.

Учреждение министерств и блокада Ленинграда

8 (20) сентября 1802 года манифестом Александра I "Об учреждении министерств" коллегии были заменены на министерства военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел. Самое большое — МВД. При этом вопросы вне полномочий министра решал сам император — на основании доклада чиновника высшего ранга.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Линия фронта в то время проходила в 4 километрах от Кировского завода и в 16 километрах от Зимнего дворца. Массированные обстрелы и бомбардировки отрезали город от снабжения, в частности были разрушены Бадаевские склады, где хранились продукты. В ноябре в городе начался страшный голод.

Повесть "Старик и море" и писатель-антифашист Фучик

8 сентября 1888 года Английская футбольная лига провела свою первую игру, турнир продлился до 20 апреля следующего года. Между тем 8 сентября одновременно было сыграно пять игр. Например, "Вест Бромвич Альбион" победил "Сток Сити" со счетом 2:0 и поднялся на вершину турнирной таблицы. Но "Престон Норт Энд" стали чемпионами, не проиграв ни одной игры.

8 сентября 1952 года Эрнест Хемингуэй впервые опубликовал повесть "Старик и море" о кубинском рыбаке Сантьяго и гигантской рыбе. Он писал ее долго и закончил за год до этого события. Первоначально повесть была опубликована в журнале Life тиражом в 5 миллионов экземпляров, он был распродан за два дня.