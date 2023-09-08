Усыпанную бриллиантами гигантскую монету создали в память о Елизавете II

Гигантскую монету с семью тысячами бриллиантов создали в Великобритании в память о королеве Елизавете II, передает «МИР 24».

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Это исключительно ручная работа ювелиров из восьми стран. На лицевой стороне расположили шесть золотых портретов королевы. На обратной – ее образ с последнего снимка. Заполняют пространство драгоценные камни в виде британского флага.

«Лучшие мастера старались использовать лучший материал. Мы вдохновлялись жизнью королевы, любовались ее портретами. Это произведение – дань уважения Ее Величеству. Монета станет наследием поколений на века», – сказал председатель Ост-Индской компании Санджив Мехта.