Усыпанную бриллиантами гигантскую монету создали в память о Елизавете II

Гигантскую монету с семью тысячами бриллиантов создали в Великобритании в память о королеве Елизавете II, передает «МИР 24».
Это исключительно ручная работа ювелиров из восьми стран. На лицевой стороне расположили шесть золотых портретов королевы. На обратной – ее образ с последнего снимка. Заполняют пространство драгоценные камни в виде британского флага.
«Лучшие мастера старались использовать лучший материал. Мы вдохновлялись жизнью королевы, любовались ее портретами. Это произведение – дань уважения Ее Величеству. Монета станет наследием поколений на века», – сказал председатель Ост-Индской компании Санджив Мехта.
Монету выпустили к годовщине смерти Елизаветы II. Уникальная денежная единица может посоревноваться размером с баскетбольным мячом. А вот по стоимости равных ей нет. Цена драгоценности – 23 миллиона долларов. В случае продажи она станет самой дорогой монетой в мире.