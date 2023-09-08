6 сложных вопросов для очень умных людей: проверьте себя

Неслучайно интеллектуальные шоу пользуются особой популярностью у зрителей. Как правило, люди не только любят наблюдать за происходящим на экране, но и проверять свои знания – смогли бы они справиться с вопросами, которые выпали участникам телеигры?

© Unsplash

Если вы из тех, кто любит разгадывать загадки и головоломки, попробуйте ответить на непростые вопросы из нашей подборки. Если ответите на большинство из них, возможно, и вам пора принять участие в интеллектуальной игре. А если же с вопросами возникнут сложности, пожалуй, знания еще нужно подтянуть.

Видео дня

Вопросы и ответы на них ищите в материале "Рамблера".

Вопросы

1. В Гибралтарском проливе находится остров, который в античные времена никак нельзя было миновать при переправе. Этим ловко пользовались его жители, взимая со всех установленную плату. Как называется этот остров?

2. Незадолго до Первой мировой войны принца Монако герцога Альберта I, владельца казино, заинтересовала таинственная красавица – княжна София. Развился бурный роман, который завершился похищением драгоценностей из сейфа герцога. Раздосадованный Альберт I предпринял кардинальные меры по поимке преступницы, которые осложняют жизнь и другим преступникам до настоящего времени. Что же он придумал?

3. Коренные жители Бирмы выращивают свиней, продают их китайцам, а затем покупают у них свинину. К чему им такие невыгодные манипуляции?

4. В таиландской гостинице Непа Лодж деревья растут вокруг бассейна, и на каждом из них прикреплена табличка с текстом, советующим не ставить шезлонги в радиусе 1 м от ствола. Чего опасаются хозяева отеля?

5. Обезьян в Сингапуре часто крадут – они представляют ходовой товар на международном рынке. Поэтому власти принудили жителей к таким мерам, что, по выражению самих сингапурцев, стало трудно определить, чем обезьяна отличается от человека, и наоборот. Что это за экстремальные меры?

6. Когда в диком африканском племени кто-нибудь тяжело заболевает, колдун может вывести болезнь таким образом, что ее можно взять в руки и потом продать наивным белым туристам. Каким образом?

Ответы

1 – Тариф;

2 – Интерпол, созданный в 1914 году;

3 – Буддизм запрещает им убивать;

4 – Падения кокосового ореха;

5 – Обязали владельцев всех обезьян завести на них паспорта;