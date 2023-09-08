Худшие войска СССР: почему советские призывники боялись попасть в стройбат

Многие призывники в СССР испытывали страх перед службой в стройбате - военно-строительных отрядах (ВСО), которые занимались строительством различных объектов на территории страны, а не боевой подготовкой.

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Однако, почему служба в строительных батальонах считалась столь позорной? Откуда взялось прозвище «королевские войска»?

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Стройбат был создан 13 февраля 1942 года. В этот день Совет народных комиссаров СССР принял постановление о создании Военно-восстановительного управления, которое занималось ремонтом и строительством объектов на освобожденных от немецкой оккупации территориях. Стройбаты также неофициально назывались "королевскими войсками".

По одной из версий, такое прозвище было дано им из-за их большого численного состава: в 1980-х годах в стройбатах служило от 300 до 400 тысяч человек. В то же время, в Воздушно-десантных войсках служило около 60 000 человек, в морской пехоте - около 15 000, в пограничных войсках - около 220 000. Однако, также есть версия, связанная с именем известного ракетного конструктора Сергея Королева.

Факт в том, что все советские космодромы были построены именно силами строительных войск. Пугало для призывников Почему же стройбат был так непопулярен у призывников и почему все так боялись туда попасть? Во-первых, в «обычных» войсках солдат обучали стрельбе и прочим боевым умениям, а эти занятия всегда считались истинно мужскими. А стройбатовцы были по сути просто работягами, таких много и на «гражданке». Во-вторых, формирование личного состава «королевских войск» имело свои особенности.

Костяк их составляли выпускники строительных учебных заведений. Были и жители сельской местности, умеющие держать в руках строительный инструмент. Еще одна достаточно многочисленная категория – призывники, имеющие неблагополучную биографию, например, с судимостями. Могли попасть в стройотряд молодые люди с ограничениями по состоянию здоровья, которые, однако, не мешали им быть призванными в армию. Считалось, что для «классических» войск они не подходят, а вот для строительства – в самый раз. И наконец, в некоторых строительных отрядах до 90% контингента составляли выходцы из Средней Азии и с Кавказа.

Почему их туда отправляли? Считалось, что основная причина – плохое знание русского языка.

В условиях боевой подготовки иметь дело с плохо говорящими по-русски солдатами было крайне неудобно и даже опасно – им просто боялись доверять оружие… Но во время строительных работ это не играло большой роли. В «стройвойсках» процветали дедовщина и землячество. Отдельные новобранцы, оказавшиеся в окружении живущих по своим волчьим «законам» уголовников и представителей восточных национальностей с соответствующим менталитетом, испытывали, нередко подвергались издевательствам, среди «стройбатовцев» был высок процент самоубийств. Кроме того, стройотряды часто превращались в точки сбыта наркотиков, в частности, гашиша, который распространяли уроженцы Средней Азии. Это приводило к тому, что многие, отслужив положенный срок, возвращались домой законченными наркоманами. Советская легенда со знаком «минус» Надо сказать, что от стройбата были не в восторге не только призывники, но и военное руководство, которое не раз высказывало мысль о «неэффективности» и даже «незаконности» таких подразделений.

Еще в 1956 году министр обороны Георгий Жуков и начальник Генштаба Василий Соколовский заявляли о том, что «использование в промышленности труда военнослужащих является нарушением Конституции СССР, так как, согласно статье 132 Конституции воинская служба… должна проходить в рядах Вооруженных Сил СССР, а не в строительных организациях гражданских министерств СССР».

Не раз высказывались претензии по поводу плохой организации производственной деятельности и материально-бытового обеспечения в таких войсках. Например, солдат-строителей часто размещали в недостроенных зданиях, где отсутствовали отопление и элементарные санитарно-гигиенические условия. Да и безопасной эта служба отнюдь не была. Так, в 1986 году армейские строительные подразделения были брошены на ликвидацию последствий взрыва на Чернобыльской АЭС и длительное время находились в зараженной зоне. Во время войны в Афганистане именно «королевские войска» строили жилье, объекты инфраструктуры, аэродромы, склады и фортификационные сооружения для советских воинских частей.