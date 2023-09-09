В США девочка нашла редкий алмаз в парке

Девочка, которая праздновала в начале месяца свое семилетие, нашла редкий золотисто-коричневый алмаз весом 2,95 карата в парке штата Арканзас.

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Аспен Браун из Парагулда нашла драгоценный камень размером с горошину во время поездки в государственный парк "Кратер алмазов" со своим отцом и бабушкой, сообщает The New York Post. Она отдыхала возле груды больших камней на вершине поверхности древнего алмазоносного вулкана, когда что-то блестящее привлекло ее внимание.

"Следующее, что я помню, она подбежала ко мне и сказала: "Папа! Папа! Я нашла кое-что!" - сказал ее отец, Лютер Браун.

Семья отвезла находку для оценки экспертам, и они подтвердили, что именинница действительно нашла огромный алмаз.

Сколько стоит редкий камень, остается тайной. По случаю своего дня рождения Аспен решила назвать драгоценный камень в честь себя. Алмаз Аспена является вторым по величине, найденным в этом году в богатом алмазами государственном парке, уступая только коричневому камню весом 3,29 карата, обнаруженному в марте. Однако это первый крупный алмаз, зарегистрированный с тех пор, как в прошлом месяце парк перестал давать разрешение на раскопки.

Большинство местных копателей, включая профессионалов, ранее находили по всему парку алмазы весом от 0,05 до 0,20 карата, то есть размером примерно с рисовое зернышко.