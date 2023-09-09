В Австрии предоставят право на бесплатный проезд за татуировку

Обладатели особой татуировки в Австрии смогут бесплатно ездить на поезде
Министр климата Австрии Леонора Гевесслер пообещала тем, кто сделает татуировку в определенном стиле, бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в течение года.
Как уточнила политик, воспользоваться ее предложением смогут только первые три человека. При этом есть обязательное условие: тату должна быть выполнена в стиле единого транспортного проездного в Австрии.
Гевесслер сообщила, что сделать татуировку можно будет на музыкальном фестивале в специальной палатке, участниками акции могут стать лишь те, кому уже исполнилось 18 лет.
Идея министра понравилась не всем: противники раскритиковали Гевесслер, обвинив в саморекламе. В частности, член австрийского парламента Хенрике Брандштеттер заявил, что «это демонстрирует неприемлемый взгляд на человечество со стороны министра правительства».
Вера Сергеева. Фото: Pixabay.com.