В Австрии предоставят право на бесплатный проезд за татуировку

Министр климата Австрии Леонора Гевесслер пообещала тем, кто сделает татуировку в определенном стиле, бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в течение года.

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Как уточнила политик, воспользоваться ее предложением смогут только первые три человека. При этом есть обязательное условие: тату должна быть выполнена в стиле единого транспортного проездного в Австрии.

Гевесслер сообщила, что сделать татуировку можно будет на музыкальном фестивале в специальной палатке, участниками акции могут стать лишь те, кому уже исполнилось 18 лет.