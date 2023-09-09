Поехавший в путешествие слоненок заедал стресс сеном

Самое долгое в своей жизни путешествие благополучно пережил шестилетний слонёнок Филимон, которого переселили из столичного зоопарка в Казанский. Для малыша, который весит почти 3 тонны, создали особые условия перевозки, чтобы он чувствовал себя комфортно и ничего не боялся.

Как стало известно “МК”, Филимон провел в пути около 15 часов и стойко перенес дальнюю дорогу. По словам сопровождавших его зоологов, часть дороги животное провело в сладкой полудрёме. В остальное время питомец бодрствовал и общался со специалистами обоих зоопарков, которые его сопровождали. Самое большое внимание зоологи уделили его транспорту. Специально для Филимона построили металлический, обшитый изнутри деревом комфортабельный транспортный контейнер. Он сделан так, чтобы слон мог в нем двигаться, и чувствовал себя спокойно. В путь малыш получил два больших тюка свежего сена и воду. Сам путешественник не был закреплен, свободно перемещался внутри вольера.