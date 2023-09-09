Двухголовая змея вылупилась в британском зоомагазине

Змея вылупилась сама пять недель назад. Пока одна голова с легкостью употребляет сардины, вторая этого делать не может, так как у нее слишком узкое для этого горло – приходится есть измельченную пищу. По словам сотрудников, когда одна голова ест, вторая тоже совершает рефлекторные жевательные движения.