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Двухголовая змея вылупилась в британском зоомагазине

В зоомагазине в Великобритании неожиданно родилась свиноносая змея. Причем у рептилии оказалось две головы, сообщает argumenti.ru.

Двухголовая змея вылупилась в британском зоомагазине
© Мир24

Змея вылупилась сама пять недель назад. Пока одна голова с легкостью употребляет сардины, вторая этого делать не может, так как у нее слишком узкое для этого горло – приходится есть измельченную пищу. По словам сотрудников, когда одна голова ест, вторая тоже совершает рефлекторные жевательные движения.

Обитающая, в основном, в Северной Америке свиноносая змея не опасна для человека.

Ранее сообщалось, что американские ученые из Университета Цинциннати определили вид самой прожорливой змеи, способной проглотить добычу, в четыре-пять раз превышающую ее собственную массу.