Как размер столовых приборов влияет на количество съеденного

Специалисты из Университета штата Юта в США изучили, как размер откусываемой еды влияет на общее количество съеденного.

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Проводили эксперимент в одном из популярных ресторанов Италии. Участникам предложили есть вилками, которые были на 20% меньше или больше привычных приборов.

Оказалось, что люди, которые использовали приборы большего размера, съедали меньше и оставляли немного больше еды в тарелке. Ученые убедились, что крупные столовые приборы позволяют увидеть, сколько затрачено усилий, а насыщение наступает быстрее.

Теперь специалисты советуют людям, имеющим проблемы с контролем аппетита, выбирать большие вилки и ложки, сообщает Daily Mail.