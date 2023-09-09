Как размер столовых приборов влияет на количество съеденного

Люди, которые пользуются большими вилками, съедают меньше
Специалисты из Университета штата Юта в США изучили, как размер откусываемой еды влияет на общее количество съеденного.
Проводили эксперимент в одном из популярных ресторанов Италии. Участникам предложили есть вилками, которые были на 20% меньше или больше привычных приборов.
Оказалось, что люди, которые использовали приборы большего размера, съедали меньше и оставляли немного больше еды в тарелке. Ученые убедились, что крупные столовые приборы позволяют увидеть, сколько затрачено усилий, а насыщение наступает быстрее.
Теперь специалисты советуют людям, имеющим проблемы с контролем аппетита, выбирать большие вилки и ложки, сообщает Daily Mail.
Служба информации. Фото: freepik.com.
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Люди, которые пользуются большими вилками, съедают меньше