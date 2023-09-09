В Австралии введут комендантский час для кошек

Власти Австралии намерены внедрить комендантский час для кошек и ограничить возможности жителей страны заводить этих животных, сообщает ABC News. Это связано с тем, что уличные коты убивают порядка 2 млрд различных животных и птиц в год. В Министерстве окружающей среды Австралии считают, что кошки являются причиной утраты биоразнообразия в стране.

© Unsplash

Власти страны намерены значительно сократить количество бродячих кошек, для этого они собираются организовать отлов этих животных, а также расставлять ловушки с ядом.

В новом докладе ООН, посвященном этой проблеме, говорится, что у большинства видов животных в этом регионе мира нет эволюционных навыков, которые смогли бы их защитить от кошек, завезенных европейскими поселенцами.

Вопрос борьбы с уличными кошками поднимался еще в 2015 году, однако сейчас власти рассматривают более жесткие ограничения. Правительство Австралии намерено повысить контроль за домашними кошками — их запретят выпускать из дома ночью, введут обязательную кастрацию и ограничение на количество кошек, которых может завести семья. В ряде регионов их могут и вовсе запретить.