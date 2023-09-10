Тобаго: как карибский остров едва не стал частью России

Остров Тобаго расположен в восточной части Карибского моря и славится своими плантациями какао и кокосовых пальм. В прошлом с этого острова экспортировались сахар, кофе и табак в Европу. Кроме того, Тобаго является популярным местом для туристов. Мало кто знает, что этот живописный уголок был предложен России в качестве колонии и даже получил название "Лучший Карибский остров года" в 2004 году. В XVII веке на острове поселились выходцы из герцогства Курляндского, которое позднее стало частью Российской империи.

Во время правления герцогов Фридриха и Якоба Кеттлеров, Курляндия, находившаяся в зависимости от Речи Посполитой и окруженная со всех сторон, активно расширяла свои владения за рубежом. Это маленькое государство создало мощный торговый флот, который приносил Кеттлерам огромные личные доходы и сделал их самыми богатыми герцогами своего времени.

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Тобаго, открытый ещё Христофором Колумбом, был фактически бесхозным островом, хотя на него претендовала Испания. Неизвестно, кто обратил на остров внимание герцога, но с 1637 года в течение Курляндия предприняла три безуспешных попытки колонизации. В 1642 году около 300 курляндцев были убиты местными жителями.

Удача улыбнулась немцам и латышам с четвёртого раза, после того, как Якоб Кеттлер заключил договор с британской торговой компанией о покупке острова. В 1654 году 80 семей обосновались на юго-западе Тобаго, окрестив его Новой Курляндией. Они поселились в основанном ими городе Якобсштадте. Для защиты колонии прибыли 124 солдата и 25 офицеров. Губернатором стал капитан Виллем Молленс. Колонисты построили лютеранскую церковь и разбили плантации сахарного тростника, табака и кофе. В 1657 году к ним присоединились еще 127 курляндцев, основавших Новую Митаву (ныне Скарборо, столица острова). .

Колония на Карибах находилась в крайне неблагоприятном внешнем окружении. На другой части острова высадились голландцы. Во время Северной войны, когда герцог Курляндии попал в плен к шведам, нидерландские колонисты в 1659 году захватили курляндское поселение. Оно было возвращено уже через год, но серьезного развития больше не было. Нападения пиратов заставили курляндцев уйти с острова в 1666 году. Вновь они вернулись в 1680 году – однако новых колонистов ждала не спокойная жизнь в тропиках, а война с индейцами.

Дальнейшая судьба Тобаго в источниках описывается по разному. По одной версии, в 1690 году герцог Фридрих Казимир, промотавший отцовское состояние, продал Тобаго англичанам, по другой – Курляндия до конца своего существования не отказывалась от заморского владения, продолжая назначать туда губернаторов (которые на деле не покидали Митаву).

Отметим, что наряду с Тобаго герцогство колонизировало небольшую часть территории Гамбии в Африке – эту колонию удержать тоже не удалось. Еще при царе Алексее Михайловиче у русских возник интерес к Вест-Индии. Но герцог Якоб не согласился организовать совместный колониальный «промысел». .

Как пишет в одной из статей, посвященных отношениям России с колониями западных стран, историк мировой культуры Ольга Прокуденкова, в 1699 году Курляндия предложила Петру I выкупить Тобаго. Однако царь, в отличие от своего отца, не заинтересовался далёкой колонией, тем более, что у России на тот момент не было собственных портов на Балтике. Однако на переговорах с Голландией, Англией и Францией Петр ходатайствовал о возвращении острова курляндцам.

Повторно инициатива прозвучала в 1711 году из уст английского коммерсанта Руперта Бека – он предложил русским снарядить военный отряд для занятия острова. Проект не получил поддержки, как и предложение голландского еврея Симона Абрагама в 1736 году основать на Тобаго коммерческое предприятие и колонию с привлечением каторжников. Последней идеей заинтересовалась императрица Анна Иоанновна – вдова курляндского герцога – но дипломаты убедили ее, что колонизация чревата конфликтом с Англией.

Курляндия, со времен Анны Иоанновны фактически управлявшаяся российскими наместниками, официально была присоединена к Российской империи в результате третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. По информации ряда источников, Екатерина II пыталась отсудить у англичан Тобаго и Гамбию, но ей это не удалось. В последний раз формально независимая Курляндия появилась на карте мира в 1812 году во время наполеоновского нашествия. Однако назначенному французами герцогу Карлу Фридриху фон Медему было не до заморских авантюр – его правление в Митаве продолжалось всего несколько месяцев, пока русские не прогнали Наполеона.