6 картин, на которых фигурирует российский триколор

С чем у вас ассоциируется Россия? Жителям средней полосы на ум придут воспетые еще Есениным березы, кому-то — камчатские вулканы, вересковые луга Сибири или поля тюльпанов в калмыцкой степи. Ассоциации могут меняться, но вне зависимости от региона нас объединяет один узнаваемый символ — российский триколор. Его официальный день рождения — 22 августа 1991 года, но в отечественной истории бело-сине-красный флаг фигурировал и ранее. Super изучил архивы живописи и собрал полотна разных лет с триколором.

© Super.ru

«Отец Отечества», Василий Нестеренко, 1997 год

Видео дня

Отцом современного триколора считается император Петр I: в 1693 году он поднял бело-сине-красный флаг на яхте «Святой Петр», на которой отправился в свое первое морское плавание. Через несколько лет император объявил триколор официальным символом российского морского флота. С тех пор он развевался над торговыми судами, которые ходили «по Москве-реке, и по Волге, и по Двине, и по иным всем рекам ради торговых промыслов».

Петровская эпоха нашла свое отражение в творчестве российского художника Василия Нестеренко. На картине «Отец Отечества» изображен увитый триколором портрет Петра на фоне Полтавской битвы — переломного момента в Северной войне, которая закончилась победой России. В 1990-е годы, когда триколор уже был объявлен государственным флагом страны, Нестеренко подарил картину Борису Ельцину, чтобы поддержать президента «в непростые, связанные с операцией на сердце, дни».

«Конец бури на море», Иван Айвазовский, 1839 год

Иван Айвазовский — признанный мастер-маринист, из-под кисти которого вышли тысячи морских пейзажей. Ему удавалось реалистично передать непредсказуемый нрав стихии: необузданные волны и умиротворенную водную гладь в закатных бликах или сияние полной Луны.

Сюжеты большинства картин Айвазовского разворачиваются в открытом море. У художника не так много прибрежных сцен, что выделяет среди его работ «Конец бури на море»: мы видим переживший бурю корабль, над которым реет триколор. Почему судно оказалось на мели, неизвестно — возможно, дело в ошибке капитана или оборвавшемся якоре. Однако картина, как отмечают искусствоведы, не символизирует крушение, а, напротив, вышла жизнеутверждающей.

«Бурлаки на Волге», Илья Репин, 1873 год

Одна из самых узнаваемых картин Ильи Репина «Бурлаки на Волге» была написана, когда художнику еще не исполнилось и 30 лет. До этого он работал преимущественно с библейскими сюжетами, но, увидев однажды бурлаков, обратился к реализму. Встреча, ставшая для Репина судьбоносной, состоялась в поселке Усть-Ижора под Петербургом: по местным набережным прогуливалась разодетая аристократия, с которой заметно контрастировали бурлаки, проживающие свои дни в тяжелом труде.

Полотно увидело свет в 1873 году; и одна его деталь до сих пор не дает покоя искусствоведам — это перевернутый триколор. Неправильно закрепленный флаг на тот момент торгового флота России развевается над баржей, которую тянут к берегу бурлаки. Эксперты выдвигают несколько версий: бытует мнение, что подобное изображение флага — банальная ошибка самого Репина, в которой не стоит искать скрытый смысл.

Однако художник известен своей внимательностью к деталям, поэтому второе объяснение встречается не реже: у моряков перевернутый флаг считался символом бедствия, и Репин намеренно перевернул триколор на картине, так указав на тяжелую жизнь бурлаков.

«Балаганы», Борис Кустодиев, 1917 год

Борис Кустодиев прославился как портретист, но по-настоящему раскрылся в пестрых изображениях русского быта. «Настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, варварская “драка красок”, русский посад и русское село с их гармониками, пряниками», — писал художник и критик Александр Бенуа.

Один из примеров кустодиевского стиля — картина «Балаганы», на которой изображены масленичные гуляния. Праздник изображен с присущим ему размахом: с огромным чучелом уходящей зимы, торговыми рядами и толпой гуляющих возле сцены, над которой развеваются бело-сине-красные флаги.

Картина написана в 1917 году. В эпоху революции и перемен, на пороге которых оказалась Россия, Масленицу не отмечали, поэтому «Балаганы» — это ностальгия художника по прошлой жизни. Через пять лет был образован Советский Союз, и Кустодиев продолжил работу в новом государстве, в своих картинах постоянно возвращаясь к утерянному быту дореволюционной России.

«Тройка», Олег Кулик, 1999 год

Заметный представитель школы московского акционизма Олег Кулик посвятил России проект под емким названием «Русское», которое здесь представлено набором национальных символов. На картинах — златоглавый храм Христа Спасителя, красная звезда, венчающая Спасскую башню, интерьеры деревенского дома с русской печью и портретом Льва Толстого на стене.

Полотна выполнены в черно-белой гамме, но посреди сияет позолота иконостасов и куполов, появляются внезапные вспышки белого, синего и красного цветов. Триколор в «Русском» фигурирует на пейзаже «Тройка», где женщины, одетые в платья в цвет национального флага, верхом на конях скачут по заснеженному лесу.

«Социальный мост», Даниил Кудряшов

Если Олег Кулик в своем творчестве обыгрывает классические российские символы, то молодой живописец Даниил Кудряшов работает с мемами, порожденными коллективным бессознательным рунета. Его работы — микс узнаваемых архетипов и знаков, близких каждому, кто рос в постсоветской России: панельки и бетонный забор ПО-2, черные костюмы adidas в белую полоску, сотрудники полиции и домашние эзотерики.