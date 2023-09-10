Три эффективных способа выбраться из долговой ямы

Непогашенные кредиты есть у половины россиян. Люди берут кредиты на покупку бытовой техники, на лечение, ремонт и даже на еду. Кредиты опасны тем, что многие люди тратят на них большую часть своей зарплаты. "Рамблер" расскажет, как выбраться из долговой ямы.

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Для начала нужно в какой-то момент принять решение никогда не брать кредиты без крайней необходимости и не использовать кредитные карточки, потому что в конечном счете они разоряют человека, а не помогают ему богатеть. Даже если условия кажутся выгодными.

Вложитесь в свой долг

Сэкономить при наличии долга получится лишь при уменьшении переплаты и снижении долговой нагрузки, поэтому самым эффективным способом экономии при наличии кредита — вложение в свой кредит. Постарайтесь погасить его досрочно или частично, при внесении денег "больше положенного", заемщик всегда выигрывает относительно итоговой переплаты. Если вы вложитесь в свой кредит, то быстрее избавитесь от долга, а в сложной ситуации пониженный за счет переплат платеж будет посильным.

Считайте деньги

Основная проблема, с которой сталкиваются почти все люди, отсутствие финансового планирования своего бюджета. Если не отслеживать свои доходы и расходы, легко превысить свой лимит и платить по долгам будет просто нечем. Постарайтесь записывать все свои траты в специальное приложение или заметку, чтобы визуально понимать, где можно сэкономить, а также какие у вас обязательные ежемесячные траты.

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