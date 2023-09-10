Три эффективных способа выбраться из долговой ямы
Непогашенные кредиты есть у половины россиян. Люди берут кредиты на покупку бытовой техники, на лечение, ремонт и даже на еду. Кредиты опасны тем, что многие люди тратят на них большую часть своей зарплаты. "Рамблер" расскажет, как выбраться из долговой ямы.
Для начала нужно в какой-то момент принять решение никогда не брать кредиты без крайней необходимости и не использовать кредитные карточки, потому что в конечном счете они разоряют человека, а не помогают ему богатеть. Даже если условия кажутся выгодными.
Вложитесь в свой долг
Сэкономить при наличии долга получится лишь при уменьшении переплаты и снижении долговой нагрузки, поэтому самым эффективным способом экономии при наличии кредита — вложение в свой кредит. Постарайтесь погасить его досрочно или частично, при внесении денег "больше положенного", заемщик всегда выигрывает относительно итоговой переплаты. Если вы вложитесь в свой кредит, то быстрее избавитесь от долга, а в сложной ситуации пониженный за счет переплат платеж будет посильным.
Считайте деньги
Основная проблема, с которой сталкиваются почти все люди, отсутствие финансового планирования своего бюджета. Если не отслеживать свои доходы и расходы, легко превысить свой лимит и платить по долгам будет просто нечем. Постарайтесь записывать все свои траты в специальное приложение или заметку, чтобы визуально понимать, где можно сэкономить, а также какие у вас обязательные ежемесячные траты.
Сформируйте подушку безопасности
Когда вы расплатились с кредитами, не пускайтесь на радостях во все тяжкие и не начинайте сорить деньгами. Все средства, которые тратили на ежемесячные платежи, а также деньги, которые вам удалось заработать или сэкономить, оставляйте для подушки безопасности. Хорошая подушка подразумевает наличие средств на три месяца жизни, покрывая свои обязательные платежи. Как заработать лишние деньги? Ищите подработку, продавайте старые вещи, сдайте кровь и выполняйте задания на платформах вроде "Ю ду".