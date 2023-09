День в истории: теракт в США, террор в Казани

Красный террор

Ушел Хрущев

Две башни

11 сентября 1962 года The Beatles записали в студии песню P.S. I Love You. При этом на барабанах играл не Ринго Старр, а сессионный музыкант Энди Уайт. Песня попала на обратную сторону первого сингла квартета с песней Love Me Do, который вышел 5 октября 1962 года и достиг 17-го места в хит-параде страны.