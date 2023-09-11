В Сети появились последние звонки жертв теракта 11 сентября

— Джулс, это Брайан. Послушай, я нахожусь в угнанном самолет. Если что-то пойдет не так, а выглядит все не очень хорошо, я просто хочу, чтобы ты знала: я очень люблю тебя. Хочу, чтобы ты делала все правильно, хорошо проводила время — и мои родители тоже и все остальные — и помнила, что я очень люблю тебя… Увидимся, когда ты окажешься здесь. Пока, детка. Надеюсь, я позвоню, — сказал он.