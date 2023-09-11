В Сети появились последние звонки жертв теракта 11 сентября
11 сентября 2001 года террористы захватили четыре лайнера, два из которых врезались в Башни-близнецы в Нью-Йорке. Жертвы трагедии в отчаянии пытались дозвониться близким в последние минуты жизни.
Так, один из пассажиров Брайан Суини, который в прошлом сам был пилотом, сразу понял, чем все закончится и оставил супруге сообщение в автоответчике.
— Джулс, это Брайан. Послушай, я нахожусь в угнанном самолет. Если что-то пойдет не так, а выглядит все не очень хорошо, я просто хочу, чтобы ты знала: я очень люблю тебя. Хочу, чтобы ты делала все правильно, хорошо проводила время — и мои родители тоже и все остальные — и помнила, что я очень люблю тебя… Увидимся, когда ты окажешься здесь. Пока, детка. Надеюсь, я позвоню, — сказал он.
В свою очередь брокер Стивен Малдерри оказался в ловушке в Южной башне и попытался выбраться оттуда через крышу, но двери туда были заперты. Тогда мужчина записал матери голосовое сообщение, однако в тот момент она находилась на йоге и прослушала последние слова сына лишь через время.
— Мама, в здание врезался самолет. А сейчас... Думаю, сейчас я в порядке, но тут много дыма. Я просто хочу сказать, как сильно я тебя люблю. И я позвоню тебе, когда буду в безопасности. Хорошо, мам? До свидания, — попрощался он.
Еще одна жертва трагедии Мелисса Харрингтон Хьюз приехала в Нью-Йорк всего на день, ее фирма по разработке программного обеспечения проходила процедуру слияния с другой компанией. По воле судьбы совещание проходило на 101-м этаже Северной башни. Девушка успела позвонить отцу и мужу, чтобы попрощаться и сказать «люблю» в последний раз, передает StarHit.
Более 20 лет назад два самолета, захваченные боевиками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один лайнер с заложниками обрушился на здание Пентагона в Вашингтоне, а еще один упал в штате Пенсильвания, когда пассажиры пытались отбить у угонщиков кабину пилотов. Не считая террористов, во время теракта погибли 2977 человек.