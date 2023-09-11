Парень сменил номер телефона и стал получать необычные сообщения

Пользователь с ником AverageTuxedo опубликовал на Reddit скриншот странной переписки, которую с ним начал неизвестный ему контакт. По словам парня, он стал получать необычные сообщения от незнакомца после того, как сменил номер телефона.

© Lenta.ru

На снимке экрана видны четыре сообщения от неизвестного получателя. Каждое из них состоит из четырех строчек, в которых указывается либо время в пути и указания, нужно ли его сократить или уменьшить, либо скорость передвижения. Также все послания сообщают об «опоздании» на 11 минут.

Получив несколько таких сообщений, автор поста попросил неизвестного перестать писать ему. В подписи к изображению парень добавил, что номер отправителя ему незнаком.

В комментариях к посту некоторые предположили, что эти сообщения адресованы предыдущему владельцу телефонного номера.

«Возможно, бывший владелец номера был подписан на такие оповещения? Похоже на рассылку от Министерства транспорта», — порассуждал пользователь с ником Fire_Mission. «Может быть, кто-то настолько ленив, что использует случайный номер как приложение для заметок?» — предположил другой комментатор.