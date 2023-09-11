Как в России появился первый в мире электрический фонарь

Принято считать, что Россия в техническом отношении всегда догоняла развитые страны. А между тем, очень часто самые передовые и прорывные изобретения случались тут. И это не только космос. Так самый первый в мире электрический уличный фонарь зажегся ровно 150 лет назад и случилось это в Санкт-Петербурге.

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Произошло это 11 сентября (по новому стилю 23-го) 1873 года на Одесской улице и стало мировой сенсацией. Свидетелей этого чуда было великое множество, поскольку на обычно тихую и, надо сказать, очень темную улицу сбежался посмотреть весь город. А виновником торжества был русский изобретатель Александр Лодыгин.

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Сейчас принято считать изобретателем электрической лампочки американца Томаса Эдисона, во всех учебниках так и записано. Во многом это правда, поскольку ему удалось сильно продлить время горения электролампы накаливания и сделать возможным ее промышленное внедрение. Но усовершенствовал он именно лампу русского ученого и произошло это только после того, как Лодыгин продал ему все свои патенты.

Но и сам Лодыгин тоже не претендовал на «первородство» в этой сфере. Он «всего лишь» придумал три вещи, которые сделали возможным длительное горение электролампы. И они оказались ключевыми – все современные лампы используют именно тот же принцип и те же материалы, которые предложил русский инженер.

ГлагоL

Александр Николаевич Лодыгин родился в селе Стеньшино

Тамбовской губернии 6 (18) октября 1847 года. Происходил из знатного, но не очень богатого дворянского рода – они вели родословную от Андрея Кобылы, от которого начался и род царей Романовых. Предполагалось, как это и было принято в то время, что пойдет по военной линии.

Действительно, Александр закончил подготовительные курсы Кадетского корпуса в Тамбове, а затем учился на них самих уже в Воронеже. Затем была служба в 71-м Белевском полку и поступление в Московское (Алексеевское) юнкерское пехотное училище.

В училище у Лодыгина специальность была инженерная и там он окончательно понял, что именно эта стезя его и увлекает. Но все же доучился и даже два года после окончания в 1868 году успел послужить в армии. Но в 1870 году принял окончательное решение оставить военную карьеру и вышел в отставку.

Он увлекается электротехникой, разрабатывает проект летательной машины с электрическим двигателем – электролета. То есть задолго до появления двигателей внутреннего сгорания Лодыгин уже предлагал экологически чистый вариант.

Тут надо сказать, что вся современная «зеленая повестка», все варианты получения возобновляемой энергии, во многом были изобретены в России. И даже внедрены в советское время безо всякой истерии. Но это отдельная, большая и очень интересная история.

А что касается электролета, то, поскольку русское военное ведомство на запрос молчало, то Лодыгин предложил его французскому правительству как средство в войне с Пруссией. Там согласились, изобретатель выехал в Париж, но тут Франция проиграла войну, и он вернулся на родину.

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И вплотную занялся вторым своим проектом – электролампочкой. Она у него была одним из элементов электролета, чтобы можно было использовать аппарат и ночью. Надо сказать, что саму лампу изобрел еще в 1835 году шотландец Джеймс Боуман Линдси и продемонстрировал публике, как темное помещение освещается с помощью электричества и проволоки. Но для него это было лишь развлечение.

В 1838 году бельгийский фотограф Марселлен Жобар максимально приблизился к современному пониманию лампы – у него это была колба с откаченным воздухом и угольная нить. Затем еще ряд ученых-электротехников проводили опыты и предлагали свое решение. Главная проблема – лампы горели очень недолго.

Так что Лодыгину не надо было начинать с нуля, он просто продолжил исследования других. И нашел решения, которые не увидели остальные. Во-первых, он предложил использовать в лампе не вакуум, а инертный газ. А во-вторых, придумал идеальную конфигурацию колбы. В-третьих он, как и Жобар, стал использовать угольную нить, но впоследствии пришел к выводу, что лучше всего подходит вольфрам. Все это и используют по сию пору.

Лодыгин создает свою компанию «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К». Для своих опытов она снимает дом гвардии поручика К. Телешова на Одесской улице в Санкт-Петербурге. И вот 11 сентября 1873 года по старому стилю, на ней были установлены два фонаря с лампами накаливания (еще угольные, не вольфрамовые) и с наступлением темноты они зажглись.

Эффект оказался колоссальным, народ толпами стекался на тихую, до того ничем не примечательную улицу с вечно неработающими керосиновыми фонарями. «Собравшиеся с восторгом и удивлением любовались этим огнем с неба, светом без огня, как его тут же окрестили петербуржцы», — описывал событие очевидец.

Но тут другой русский ученый Павел Яблочков изобрел дуговую электролампу, которая служила дольше. Они в 1877 году осветили Лувр, затем весь Париж, добрались до родного Петербурга. А лампу накаливания признали бесперспективной.

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Компания Лодыгина обанкротилась, и он уехал в Америку. Там работал в компании «Вестингауз электрик» и параллельно продолжал исследования и усовершенствование своей лампы. Вот тогда и пришел к выводу, что вместо угля гораздо лучше использовать вольфрам. Компания в 1893 году освещала Всемирную выставку в Чикаго и это было триумфом Лодыгина, он стал мировой знаменитостью. Все свои изобретения запатентовал, так что первенство Лодыгина зафиксировано и неоспоримо даже на Западе.