Что в США писали про советского прокурора Нюрнберга

Во время Нюрнбергского процесса, появился слух о том, что Главный обвинитель со стороны СССР, Роман Руденко, застрелил Германа Геринга прямо во время судебного заседания.

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Предполагалось, что Руденко не смог выдержать вызывающего поведения Геринга и схватился за пистолет. Удивительно, что многие поверили в эту "новость".

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Выстрел прокурора

Карьера Романа Андреевича Руденко можно смело отнести к стремительной. В 1929 году, по решению партийного комитета, 22-летний уроженец села Носовка был направлен на работу в Черниговскую окружную прокуратуру и почти сразу занял должность старшего следователя. В период с 1937 по 1938 годы, Руденко стал прокурором Донецкой области и входил в состав тройки НКВД. В этот период Руденко застрелил организатора забастовки политических заключенных на шахте, поляка по фамилии Игнатович. После этого, охрана расстреляла бунтовщиков из пулеметов.

Генеральный прокурор СССР, Андрей Вышинский, отстранил Романа Руденко от работы за содеянное. Однако, вскоре началась война, и кадров не хватало, поэтому Руденко был возвращен на службу. Во время Великой Отечественной войны, Руденко занимал должность заместителя, а затем прокурора Украинской ССР. После падения гитлеровской Германии и ареста главных нацистских преступников, Роман Андреевич был назначен главным обвинителем со стороны Советского Союза на легендарном Нюрнбергском процессе. Многие ожидали, что эту роль исполнит Вышинский, однако Сталин принял другое решение.

Газетная «утка»

Но если о Вышинском и без того знал весь мир, то Роман Руденко стал знаменит благодаря Нюрнбергскому процессу. Впрочем, эта слава сыграла с Руденко злую шутку. Возглавлявший секретариат советской делегации в Нюрнберге, во время судебного разбирательства распространился слух о том, что Роман Андреевич, возмущенный наглым поведением Германа Геринга, прямо в ходе допроса достал пистолет и застрелил нациста. «Новость» была опубликована в иностранной прессе, в том числе в газете Министерства обороны США «Stars and Stripes». Поэтому неудивительно, что эту «утку» многие приняли за чистую монету.

А вот члены советской делегации, по утверждению Александра Звягинцева, автора книги «Руденко. Главный обвинитель Нюрнбергского трибунала», были ошеломлены такой ложью. Для того, чтобы не раздувать из газетной «утки» международный скандал, некоторые иностранцы пытались успокоить своих коллег из СССР. Так, к Полтораку подошел американский журналист и, попросив его не волноваться, заявил: «Какая разница, как было покончено с Герингом? Как будто ему пришлось бы легче от пулеметной очереди убийственных вопросов вашего обвинителя?». Руденко и вправду не давал спуску нацистам, отправляя их в нокаут одного за другим. Когда он закончил допрос Риббентропа, Геринг произнес: «С Риббентропом покончено».

Конец нациста №2

Но сломался и сам Герман Геринг. Поначалу преемник Гитлера вел себя на заседаниях довольно развязно, улыбался и даже смеялся. Возможно, еще поэтому «новость» об убийстве Геринга некоторые посчитали правдивой. Если верить Франсуа Кероди автору издания «Герман Геринг: второй человек Третьего рейха», Геринг был хорошо подготовлен и знал назубок все документы, использовавшиеся во время Нюрнбергского процесса. Однако материалами дела отлично владел и Роман Руденко. Как утверждал Марк Рагинский, который был помощником Главного обвинителя от СССР в Нюрнберге, на страницах своей книги «Нюрнберг: перед судом истории», после допроса и предъявленных документальных доказательств Геринг сник.