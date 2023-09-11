Почему в космосе ничего не слышно

Вселенная – это огромное пространство, наполненное звездами, планетами и галактиками. Однако, несмотря на эту разнообразную астрономическую симфонию, в космосе ничего не слышно. Почему так происходит? Звук – это механические колебания, которые распространяются через среду в виде волн. Однако, в космосе отсутствует атмосфера, которая является необходимым условием для передачи звука на Земле.

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В атмосфере звуковые волны передаются благодаря колебаниям молекул воздуха. В космосе же, где вакуум, отсутствуют молекулы, способные передавать звуковые волны.

Согласно исследованиям Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), звуковые волны не могут распространяться в вакууме, так как для их передачи требуется среда, способная колебаться. В космосе отсутствие такой среды делает невозможным передачу звука.

Однако, важно отметить, что космическое пространство не является полностью лишенным звуковых явлений. Например, в космических миссиях астронавты могут услышать звуки, связанные с работой оборудования и двигателей космического корабля. Однако, эти звуки не могут распространяться в открытом космосе и остаются внутри космического аппарата.