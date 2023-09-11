Какие народы мира считаются самыми длинноногими

Одним из наиболее известных исследований в этой области является работа, проведенная учеными из Университета Лондона. В ходе исследования были измерены длины ног у представителей различных народов. Результаты показали, что народы северной Европы, такие как шведы, норвежцы и финны, обладают самыми длинными ногами. Средняя длина ног у этих народов составляет около 105 сантиметров.

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Другое исследование, проведенное в Южной Африке, также подтвердило, что народы этого региона обладают длинными ногами. У жителей Южной Африки средняя длина ног составляет около 110 сантиметров. Это связано с климатическими условиями и особенностями среды обитания, которые требуют от людей большей подвижности и возможности передвижения на большие расстояния.

Также стоит отметить, что народ тутси, проживающий в Центральной Африке, также обладают длинными ногами. Это связано с необходимостью приспособиться к сложным условиям полупустынного климата на территории саванны.