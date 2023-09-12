Туристы вызвали гнев в сети из-за неуместного танца

Группа иностранных туристов сняла развлекательное видео у крематория при храме в Таиланде и вызвала гнев пользователей сети. Ролик появился в TikTok-аккаунте @ks_photogallery и стал вирусным, подробности случившегося публикует издание Thaiger.

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На кадрах шестеро путешественников в разноцветной одежде танцуют во время ливня на фоне небольшого буддийского сооружения. Как поясняет источник, таким образом путешественники изобразили танец из фильма «Поющие под дождем».

В сети их поведение посчитали оскорбительным и неуместными.

«Они знают, для чего используется здание, стоящее за ними?» — возмутился один из комментаторов. «Дождь холодный. Согрейтесь у костра в здании позади вас!» — сыронизировал другой пользователь.