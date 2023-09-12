День 12 сентября в истории

Чем примечательна эта дата.

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День сотрудничества «Юг-Юг» Организации Объединенных Наций

Первоначально эта памятная дата, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2004 году, отмечалась 19 декабря. В 2011 году праздник был перенесен на 12 сентября. В этот день в 1978 году на Конференции ООН по техническому сотрудничеству между развивающимися странами был принят Буэнос-Айресский план действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.

Международный день борьбы с мигренью

Мигрень (фр. Migraine от лат. Hēmicrania, греч. Ἡμικρανία «головная боль, охватывающая половину головы») - это головная боль, которая возникает чаще 15 дней в месяц на протяжении трех месяцев подряд и более. Среди основных причин ее возникновения медики называют: стресс, низкое качество сна, нерегулярное питание, употребление алкоголя.

По статистике ВОЗ, от мигрени страдает каждый седьмой человек на Земле, больше половины из них — женщины.

260 лет назад (1763) был создан Национальный научно-практический центр здоровья детей Министерства здравоохранения РФ

Его история берет начало с манифеста императрицы Екатерины II об учреждении в Москве Воспитательного дома «с особливым госпиталем для неимущих родильниц». После Октябрьской революции он был преобразован в Дом охраны младенца, а в 1923 году — в Государственный научный институт охраны материнства и младенчества. Позднее институт в качестве НИИ педиатрии вошел в состав Академии медицинских наук СССР.

В 1998 году в результате слияния НИИ педиатрии и НИИ гигиены и охраны здоровья детей был образован Научный центр здоровья детей РАМН.