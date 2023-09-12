Что думают американцы о нашей Бабе Яге

Бэтмен, Халк, Человек-Паук, увы, больше не привлекают как раньше: аудитория перекормлена.

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Еще в прошлом году исследования зафиксировали, что у рядовых американцев тает интерес к фильмам с супергероями.

Тем занимательней становится видео, которое последнее время активно распространяется в сети: на нем русская Баба Яга знакомится с жителями Америки, а те с ней обнимаются, танцуют, поют песни и даже с удовольствием надевают футболки с надписью «Batman лох».

Интересное явление, если посмотреть на него с точки зрения культурно-социологической: вроде из всех медиа-источников нам рассказывают, что на западе «кэнселлят» русскую культуру и массово отменяют наших прославленных писателей и музыкантов. С другой стороны, рядовые американцы (т.е. те, которые не имеют непосредственного отношения к политике) демонстрируют обратное: радостные эмоции, готовность дружить, общаться и познавать новое. Не свидетельствует ли это о том, что простые люди, где бы они ни жили, стремятся сохранить добрые отношения друг с другом, несмотря на политическую конъюнктуру?

«Замечательная, «интересная», «привлекательная», «настоящий супергерой» – лишь малая часть комментариев про русскую Бабу Ягу. «Я думаю, она такая могущественная, что может даже остановить Микки Мауса», – заметил один американец. Хотя смысл как раз в том, чтобы никого не останавливать: напротив, побольше узнать друг о друге и найти точки соприкосновения.