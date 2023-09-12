Стиль Сталина: как он договаривался с Турцией

В конце 40-х годов Советский Союз открыто обозначил свою позицию относительно турецкого и африканского берегов. Иосиф Сталин решил, что данные регионы должны стать зоной влияния СССР. Правда, для этого изначально требовалось договориться как с африканскими странами, так и с Турцией. Это и попытался сделать вождь в своём фирменном стиле.

Проливы раздора

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Интерес к проливам Босфор и Дарданеллы Москва проявила ещё в начальный период Второй мировой войны. Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов во время командировки в Берлин в 1940 году обсуждал с Адольфом Гитлером вопрос о строительстве советских военно-морских баз в регионе и пытался заставить Третий рейх повлиять на Турцию, чтобы она не препятствовала этому. Но Гитлер так и не дал однозначного ответа. На протяжении всей Второй мировой войны Турция старалась соблюдать нейтральный статус, и лишь в начале 1945 года открыто выступила против фашистской Германии. Таким образом, формального предлога у Москвы для захвата турецкой территории не было. Советское руководство было предприняло попытку договориться с Вашингтоном о пересмотре статуса проливов Босфор и Дарданеллы в свою пользу, но растущие разногласия между двумя державами помешали прийти к компромиссу. Собственно, американская позиция и вынудила Сталина действовать напрямую.

Претензия без ответа

В марте 1945 года Анкара пошла на уступки СССР, согласившись предоставить право свободного прохода флота через проливы в военное время. Но Иосифу Виссарионовичу этого оказалось мало.

Он продолжил диктовать Турции свои условия. Планировалось, что советская власть должна распространиться вплоть до рубежа, до которого доходили российские войска в Первой мировой войне, включая города Эрзурум и Трабзон.

В 1946 году СССР предъявил Турции официальную ноту, в которой потребовал пересмотра вопроса черноморских проливов. Но к тому времени биполярность земного шара уже приобрела значительные масштабы, а поэтому при поддержке Запада Турция отвергла советские притязания.

В ответ СССР стянул к границе с Турцией войска, но до открытого противостояния всё-таки не дошло. В Вашингтоне в очередной раз пообещали применить ядерное оружие, что и стало сдерживающим фактором.