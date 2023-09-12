Рыбаки поймали 48-килограммового сома и получили $1,5 тысячи

В США рыбаки Калеб Макадамс, Дэйв Шипман и Крис Бейкер поймали гигантского сома и выиграли премию в размере 1,5 тысячи долларов (около 147 тысяч рублей). Об этом сообщает The Telegraph.

© Lenta.ru

9 сентября американцы выловили сома весом больше 48 килограммов, за которого получили денежное вознаграждение в размере 1,5 тысячи долларов. Также огромная рыбы помогла им обойти девять команд в турнире Alton Catfish Classic и выиграть главный приз в 20 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Общий вес трех пойманных мужчинами рыбин составил почти 69 килограммов.

Второе место и вознаграждение в восемь тысяч долларов (772 тысячи рублей) досталось команде, которая поймала трех рыб общим весом 82 килограмма.