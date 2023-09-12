Названы самые болезненные места для нанесения татуировок

По словам одной из сотрудниц заведения, наиболее неприятные ощущения вызывает введение чернил под кожу пальцев. При этом она продемонстрировала свои кисти рук с рисунками на фалангах. В то же время другой специалист указал на повышенную чувствительность локтей и коленей.