Названы самые болезненные места для нанесения татуировок

Мастера назвали самые болезненные места для нанесения татуировок
Мастера студии That One Tattoo Parlor из Глендейла, США, назвали самые болезненные места для нанесения татуировок. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте студии.
По словам одной из сотрудниц заведения, наиболее неприятные ощущения вызывает введение чернил под кожу пальцев. При этом она продемонстрировала свои кисти рук с рисунками на фалангах. В то же время другой специалист указал на повышенную чувствительность локтей и коленей.
Кроме того, эксперты внесли в данный список подмышки, запястья и затылок, то есть также отметили области с тонким кожным покровом.
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