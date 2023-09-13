Люди с абсолютно симметричным телом: что о них говорят ученые

Симметрия – одно из фундаментальных понятий в науке. Она присутствует во многих аспектах нашей жизни, включая и наше тело. Некоторые люди обладают абсолютной симметрией тела, когда правая и левая половины идеально совпадают. Это вызывает интерес ученых, которые исследуют такие особенности и пытаются понять их значение.

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Одним из наиболее известных исследований в этой области является работа, проведенная в 1994 году учеными Лизой Дитц и Рэнди Торнхиллом. Они изучали симметрию лица у мужчин и ее влияние на их привлекательность для противоположного пола. Исследование показало, что мужчины с более симметричными лицами считались более привлекательными. Это свидетельствует о том, что симметрия может служить индикатором здоровья и генетического качества.

Симметрия тела также может быть связана с физической выносливостью и спортивными достижениями. В 2006 году исследователи из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором они сравнивали симметрию тела у спортсменов и непрофессиональных людей. Оказалось, что спортсмены имеют более симметричные тела, особенно в области верхней части тела. Это может быть связано с тем, что симметричные тела обладают лучшей координацией и балансом, что является важным для спортивных достижений.