На воде и в поле: авиакатастрофы, которые не произошли

Самолет А320 "Уральских авиалиний" направлялся из Сочи в Омск. Но в полете отказала гидросистема, в Омске его не приняли из-за слишком короткой взлетной полосы, а до Новосибирска самолет не дотянул из-за нехватки топлива. Командир корабля решил сажать самолет на грунт, подходящей площадкой оказалось пшеничное поле. Пассажиры выполняли все требования экипажа, посадка прошла удачно. Никто не пострадал.

"Рамблер" рассказывает о других аварийных ситуациях, которые могли завершиться трагедией, но благодаря мастерству и мужеству пилотов обошлось без человеческих жертв.

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Посадка на Неву

Советский пассажирский самолет Ту-124 в августе 1963 года летел из Таллина в Москву. Взлет прошел штатно, но почти сразу обнаружилось, что стойка шасси убралась не до конца. Было принято решение садиться в Пулково, после того как будет выработано топливо. Пока самолет кружил над Ленинградской областью у него отказал один из двигателей, командир корабля направил судно в сторону аэропорта, в момент, когда борт был над городом, отказал еще один двигатель. К счастью, второй пилот обладал опытом посадки на воду, командир передал ему управление судном. Посадка прошла успешно, самолет остановился в 50 метрах от моста Александра Невского. Ни один пассажир не пострадал. Кстати, известно на борту был будущий патриарх Алексей II.

Чудо на Гудзоне

В 2009 году пассажирский самолет А320 столкнулся со стаей казарок. У судна отказали оба двигателя, и командир принял решение сажать самолет на воды реки Гудзон в Нью-Йорке. В СМИ успешное спасение пассажиров мгновенно получило название - Чудо на Гудзоне. Кстати, события 2009 года легли в основу сюжета художественного фильма, который так и называется "Чудо на Гудзоне".

"На солнце, вдоль рядов кукурузы"