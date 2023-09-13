13 сентября: какой сегодня праздник

Ежегодно 13 сентября в России отмечается День программиста, День парикмахера и неофициальный праздник - День позитивного мышления.

День программиста в России

Ежегодно 13 сентября отмечается День программиста. Он был учрежден по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и празднуется на 256-й день года.

Программист является специалистом, занимающимся разработкой программного обеспечения для персональных, встраиваемых, промышленных компьютеров.

В современном мире российская школа программистов остается одной из лучших в мире. Своими успехами и доминированию на мировых рынках западные компании во многом обязаны талантливым специалистам из России.

День парикмахера в России

13 сентября профессиональный праздник отмечают парикмахеры и стилисты. В настоящее время в России работает около 70 тыс. парикмахеров.

Первые парикмахеры появились в Древнем Египте. Они обслуживали фараонов и их жен: красили, стригли и сооружали сложные прически из волос. Новый этап в развитии парикмахерское ремесло получило в конце 19 века, когда появились первые профессиональные школы парикмахерского искусства.

В сам праздник парикмахеры проводят мастер-классы, организуют всевозможные профессиональные конкурсы и тематические мероприятия.

День позитивного мышления

День позитивного мышления - один из самых необычных праздников. Он официально не был учрежден, но является популярным среди населения планеты. Целью праздника считается популяризация позитивного мышления и напоминание людям о его важности. Именно позитивный настрой поддерживает людей в самые тяжелые времена и предает надежду.

В этот день необходимо настроится на позитивное мышление, расслабиться, провести медитации или позаниматься йогой. Важно наполнить организм приятными эмоциями и мыслями.

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