День 13 сентября в истории

Чем примечательна эта дата.

© Кадр из фильма "Молодая гвардия"

День программиста

Профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ от 11 сентября 2009 года и отмечается в 256 й день года. В невисокосный год он выпадает на 13 сентября, а в високосный - на 12 сентября.

256-й день года выбрали сами программисты. 256, или 2 в восьмой степени, — это количество чисел, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта и максимальная степень числа два, которая меньше 365 (дней в году).

День парикмахера в России

Неофициальный праздник мастеров расчески и ножниц отмечается с начала 2000-х годов.

Парикмахерское искусство зародилось еще в Древнем Египте. Главными клиентами древнеегипетских парикмахеров были фараоны и их жены. А первые салоны красоты открылись в Древней Греции.

80 лет назад (1943) указом Президиума Верховного Совета СССР руководители подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Ульяна Громова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, Сергей Тюленин и Любовь Шевцова посмертно удостоены звания Героев Советского Союза

Краснодон был захвачен фашистами в июле 1942 года и практически сразу в городе и расположенных недалеко от него поселках стали появляться небольшие молодежные подпольные организации. Поначалу они не были между собой связаны, но к концу сентября им удалось объединиться в единую организацию. Название «Молодая гвардия» было предложено Сергеем Тюлениным. Кто возглавлял организацию, до сих пор достоверно неизвестно.

Молодогвардейцы (около 100 человек) вели антифашистскую пропаганду, совершали диверсии, освобождали военнопленных из концлагерей, подожгли здание немецкой биржи труда, где хранились списки людей, которых хотели угнать в трудовое рабство.