История шоколада: как и когда появился шоколад в мире и России

Истории шоколада в России уже несколько веков.

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Известно, что впервые он появился у нас еще в начале XVIII века — тогда шоколад был в виде напитка. Со второй половины XVIII века шоколад получил более широкое распространение и стал производиться уже в виде плиток и конфет. Однако в мире шоколад появился гораздо раньше — в 1000 году до н. э.

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В день шоколада, который празднуется 13 сентября, в материале РИАМО разбираемся, благодаря кому мы можем начать день с чашечки какао и приготовить шоколадный фондан.

Родина шоколада — Америка

Впервые насладиться вкусом шоколада посчастливилось племени ольмеков на территории Латинской Америки. В 1000 году до н. э. они впервые попробовали измельчить в порошок плоды шоколадного дерева. Стоит отметить, что это была еще не привычная нам сладость, а всего лишь напиток, причем довольно горький, поскольку получившийся порошок просто смешивали с водой.

Затем идею ольмеков подхватило и племя майя, что произошло в III—IX веках нашей эры. Майя пошли дальше в своем любопытстве и добавили к порошку перец, зерна сахарной кукурузы и воду. Затем напиток взбивали до появления густой пены, а пили его только избранные: шаманы, воины, мужчины знатного происхождения, а также те, кто был выбран для жертвоприношения. Детям и женщинам пробовать напиток было запрещено. Ацтеки же прозвали напиток «шоколатль», что в переводе означало «горькая вода». Они его еще больше усовершенствовали: добавили к порошку ваниль, жгучий перец и специи, а также воду и подавали его в чашах из чистого золота.

В Подмосковье

Откуда шоколад взялся в Европе

Испанский мореплаватель Христофор Колумб в XVI веке отправился открывать Новый свет, но оказался в Никарагуа. Там-то ему и дали попробовать терпкий шоколадный напиток. Считается, что изготавливали его поначалу монахи и идальго. Они многократно меняли рецептуру, пытаясь добиться более сладкого вкуса. Вместо зерен кукурузы и острого перца добавили сахар, который придал напитку вкус, более близкий к современному какао-напитку. Кроме того, если во времена майя «горькую воду» пили в холодном виде, то теперь стали подавать в горячем. В дальнейшем Испания стала самым первым в Европе поставщиком какао-зерен.

Впрочем, шоколадный напиток был очень дорогим, его могли позволить себе только очень обеспеченные люди, а также королевские особы и их приближенные. А все потому, что производство этого шоколадного коктейля было на тот момент очень трудным, к тому же сказывалась и дороговизна самих какао-бобов.

Есть также мнение, что сам Колумб никогда не пробовал шоколад, а только привез его в Испанию. А вот кто его действительно первым попробовал из испанцев, так это знаменитый конкистадор Эрнан Кортес.

Кто привез шоколад в Россию

Петр I открыл окно в Европу, а вместе с этим завез в Россию и первый шоколад — наряду с кофе. Сначала напиток невзлюбили, поскольку он казался невкусным и даже приобрел название «сироп из сажи». Тогда же, при Петре, 9 сентября 1720 года, в Санкт-Петербургском адмиралтействе в честь праздника «Австерия четырех фрегатов» был накрыт праздничный стол. В числе прочих угощений числился и шоколад. Об этом пишет Елена Певрушина в книге «Петербургские женщины XVIII века». Она приводит некоторые сведения о еде на том мероприятии: помимо фруктов, упоминаются «6 пудов конфектов леденцовых и цукерброту» (сладкий пряничный бисквит) и 25 ящиков «конфектов французских». Вероятнее всего, эти конфеты были уже из шоколада.

Несмотря на эти обрывочные данные исследователей, в которых упоминается Петр Великий, все же считается, что обычай употреблять шоколад в России ввела Екатерина II. Она обладала изысканным вкусом и любила все новое и неизбитое, а потому стала просить подавать по утрам чашечку шоколада.

Современники же про ее известного фаворита, князя Потемкина, писали следующее: «Время до обеда проходило в том, что он пять-шесть раз пил то кофе, то шоколад, закусывая ветчиной или цыпленком».

Более того, существует мнение, что отчасти благодаря Потемкину шоколад «закрепился» в России. Якобы Франсиско де Миранда родом из Венесуэлы в 1786 году познакомился с князем Потемкиным, с которым затем путешествовал. В 1787 году Миранда прибыл в Россию и поделился с Екатериной и Потемкиным рецептом необычного напитка из какао-бобов, а также рассказал о полезных его свойствах. Едва Миранда отбыл по своим делам, как Екатерина уже начала раздумывать над поставками шоколада из Европы.

Однако самым большим ценителем считался в те времена Никита Панин, дипломат и государственный деятель, глава русской политики в первой половине правления Екатерины II.

Как и в Европе, в России в начале XVIII века шоколад был лакомством лишь для знатных и богатых особ, а потому был очень редким.

Распространение шоколада и массовое производство

Попробовать лакомство разные слои населения смогли лишь в XIX веке. Тогда была упрощена рецептура, производство шоколада стало менее дорогостоящим. В 1850-м году в Москве уже стали появляться первые кондитерские. Немец Теодор Фердинанд Эйнем занимался бизнесом по производству шоколада, поэтому приехал в Россию и решил открыть здесь небольшую фабрику. Шоколад «Эйнем», названный в честь создателя, отличался дороговизной и очень красивой и изысканной упаковкой. В дальнейшем производство шоколада, запущенное Эйнемом, было переименовано в «Красный Октябрь».

Со второй половины XIX века во многих городах Российской империи стали открываться кофейни и рестораны, где можно было выпить кофе, какао или попробовать шоколадные плитки или конфеты собственного производства. Так обстояло дело в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и других крупных городах. Затем стало можно приобрести какао-порошок в кондитерских магазинах, чтобы приготовить напиток дома. Был даже особый сорт какао для людей с маленьким доходом — он назывался какавелла и представлял собой отходы от производства какао-бобов. Разница была лишь в консистенции и менее выраженном шоколадном вкусе.

В Подмосковье

Отечественное производство шоколада

Одним из первых в России в шоколадную индустрию вошел Алексей Иванович Абрикосов, который выпускал знаменитые и любимые многими в детстве конфеты «Гусиные лапки», «Раковые шейки», «Утиные носы».