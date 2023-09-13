Гигиенические привычки древних римлян: чем бы они могли удивить сегодня В наше время гигиена и здоровый образ жизни являются неотъемлемой частью нашей повседневности. Мы заботимся о своей чистоте, регулярно моем руки, используем антисептики и принимаем душ. Однако, если мы представим себя в древнем Риме, то удивимся тому, насколько отличались гигиенические привычки древних римлян от наших современных.

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Одной из самых заметных разниц между гигиеническими привычками древних римлян и современными является отношение к воде и гигиене тела. В то время как мы принимаем душ ежедневно, древние римляне редко принимали ванны. Они предпочитали посещать общественные бани, где проводили время в парной и общались с друзьями. Ванны были скорее социальным событием, чем средством гигиены.

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Правда, это не означает, что древние римляне были нечистоплотными. Они активно использовали масла и ароматические средства для очищения тела и борьбы с запахами. Масла, такие как оливковое или миндальное, использовались для массажа тела и увлажнения кожи.

Ароматические средства, такие как мирра или ладан, применялись для маскировки неприятных запахов. Еще одной интересной особенностью гигиенических привычек древних римлян было использование губок для очищения тела. Губки из морской губки или растительных волокон использовались для нанесения мыла и массажа тела. Это был своего рода аналог нашим современным губкам для душа.

Кроме того, древние римляне уделяли большое внимание уходу за зубами. Они использовали различные средства для очищения полости рта, такие как пасты из золы или мела, а также щетки из жестких волос. Исследования показывают, что у древних римлян были замечательные зубы, что свидетельствует о том, что их гигиенические привычки были довольно эффективными.