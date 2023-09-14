Сайт модного бренда перестал работать из-за Меган Маркл

Появление американской актрисы Меган Маркл на международном соревновании ветеранов Invictus Games парализовало работу сайта модного бренда J.Crew. Об этом сообщает New York Post.

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42-летнюю знаменитость заметили в Дюссельдорфе на упомянутом мероприятии, организатором и попечителем которого является ее муж, принц Гарри. Телезвезда вышла в свет в льняных коротких шортах, черной майке и оверсайз-пиджаке белого цвета, стоимость которого на сайте марки J.Crew. составляет 158 долларов (15 тысяч рублей).

После этого поклонники Маркл стали массово заходить на сайт производителя жакета в попытке купить вещь как у кумира. В конечном счете интернет-портал перестал обновляться из-за наплыва пользователей сети.

«Фанаты Маркл сломали сайт — ее влияние на публику не уменьшается!», «Я пытаюсь зайти на сайт уже полтора часа, но безуспешно. Я хочу этот пиджак», «Такое ощущение, что "эффект Меган Маркл" продолжается! J.Crew не выдерживает», — написали юзеры в соцсетях.