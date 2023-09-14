Почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»

Почему Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»
Николай Гоголь, выдающийся русский писатель XIX века, оставил неизгладимый след в истории литературы. Однако, его роман «Мертвые души» остался незавершенным, и второй том был сожжен самим автором. Возникает вопрос: почему Гоголь принял такое решение?
Одной из самых распространенных теорий является то, что Гоголь сжег второй том «Мертвых душ» из-за критики и неодобрения, которые он получил после публикации первого тома. В своем романе Гоголь описывал жизнь помещиков и крестьян, выявляя проблемы и недостатки русского общества. Некоторые критики считали, что Гоголь слишком сурово высмеивает русскую действительность, и это вызвало негативные отзывы. В своих письмах Гоголь выражал глубокую обиду и разочарование в отношении критики, что может служить одной из причин его решения сжечь второй том.
Однако, существуют и другие точки зрения на этот вопрос. Исследования искусствоведов и литературоведов указывают на то, что Гоголь переживал душевные муки и кризис творчества в период написания «Мертвых душ». Он был под влиянием религиозных и философских идей, и его внутренний мир находился в постоянной борьбе. Возможно, сжигание второго тома было своего рода символическим актом, выражающим его внутреннюю борьбу и стремление к очищению.
Еще одна теория, предложенная некоторыми исследователями, связана с тем, что Гоголь считал свое произведение несовершенным и не достаточно художественно цельным. Он мог сжечь второй том, чтобы избежать критики и сохранить свою репутацию. Ведь, несмотря на успех первого тома, Гоголь стремился к совершенству и мог считать, что второй том не соответствует его высоким литературным стандартам.
Однако, несмотря на все эти теории, точная причина сжигания второго тома «Мертвых душ» остается загадкой. Возможно, Гоголь сам оставил этот вопрос без ответа, чтобы вызвать интерес и споры среди исследователей и читателей. В конечном счете, это решение позволило ему оставить свое имя в истории литературы и стать объектом внимания исследователей на протяжении многих лет.