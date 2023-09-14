Почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»

Николай Гоголь, выдающийся русский писатель XIX века, оставил неизгладимый след в истории литературы. Однако, его роман «Мертвые души» остался незавершенным, и второй том был сожжен самим автором. Возникает вопрос: почему Гоголь принял такое решение?

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Одной из самых распространенных теорий является то, что Гоголь сжег второй том «Мертвых душ» из-за критики и неодобрения, которые он получил после публикации первого тома. В своем романе Гоголь описывал жизнь помещиков и крестьян, выявляя проблемы и недостатки русского общества. Некоторые критики считали, что Гоголь слишком сурово высмеивает русскую действительность, и это вызвало негативные отзывы. В своих письмах Гоголь выражал глубокую обиду и разочарование в отношении критики, что может служить одной из причин его решения сжечь второй том.

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Однако, существуют и другие точки зрения на этот вопрос. Исследования искусствоведов и литературоведов указывают на то, что Гоголь переживал душевные муки и кризис творчества в период написания «Мертвых душ». Он был под влиянием религиозных и философских идей, и его внутренний мир находился в постоянной борьбе. Возможно, сжигание второго тома было своего рода символическим актом, выражающим его внутреннюю борьбу и стремление к очищению.

Еще одна теория, предложенная некоторыми исследователями, связана с тем, что Гоголь считал свое произведение несовершенным и не достаточно художественно цельным. Он мог сжечь второй том, чтобы избежать критики и сохранить свою репутацию. Ведь, несмотря на успех первого тома, Гоголь стремился к совершенству и мог считать, что второй том не соответствует его высоким литературным стандартам.