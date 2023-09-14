В США умер самый высокий пес в мире по кличке Зевс

Самый высокий пес в мире по кличке Зевс умер в США, пишут СМИ.

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Немецкому догу было три с половиной года, он умер после операции по ампутации лапы. У Зевса обнаружили рак костей, после чего догу пришлось ампутировать переднюю правую лапу. После операции у животного развилась пневмония, из-за которой дог скончался утром 12 сентября.