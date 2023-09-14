В США умер самый высокий пес в мире по кличке Зевс
Самый высокий пес в мире по кличке Зевс умер в США, пишут СМИ.
Немецкому догу было три с половиной года, он умер после операции по ампутации лапы. У Зевса обнаружили рак костей, после чего догу пришлось ампутировать переднюю правую лапу. После операции у животного развилась пневмония, из-за которой дог скончался утром 12 сентября.
В холке пес достигал 105 см, благодаря чему мог пить из кухонной раковины и воровать еду со стола. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2022 году.