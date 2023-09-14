Беременная жена случайно узнала о циничном споре на нее

«Они (кроме брата), решили поставить на то, кто переспит со мной первым. Это оказался мой будущей муж, и с тех пор мы не расставались. Мне было бы не так больно, если бы он был сволочью, но со мной он всегда был мил и нежен», — пишет уязвленная девушка.