Певец пережил укус ядовитого паука и едва не лишился ноги

Американский певец из города Атланта, штат Джорджия, едва не лишился ноги из-за укуса ядовитого паука. Об этом сообщает WSB-TV.

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Музыкальный исполнитель Гейб Ластман рассказал, что не знает, когда и где его укусило членистоногое. Он понял, что ему необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, когда обнаружил след от укуса и почувствовал сильную боль, а кожа в пораженной области стала красно-фиолетового цвета.

В больнице Ластману назначили сильные обезболивающие препараты и два вида антибиотиков. Инфекционист провел обследование пациента и определил, что его укусил коричневый паук-отшельник, яд которого вызывает тошноту, недомогание, лихорадку, гемолиз и тромбоцитопению. По словам врачей, если бы мужчина своевременно не обратился за помощью, то мог бы лишиться конечности.

Певец провел в медицинском учреждении пять дней и после восстановления вернулся домой. Он призывает незамедлительно обращаться за помощью всех, кто думает, что его укусили.