Войд Волопаса: что скрывает самое страшное место Вселенной

В 1981 году астроном Роберт Киршнер открыл область пространства, которую он назвал Войд или Пустота Волопаса. В своей работе "Пустота в миллион кубических мегапарсек в Волопасе" ученый рассказал о уникальном объекте в нашей Вселенной, хотя это скорее "великое ничто". Войд представляет собой огромную сферическую область диаметром примерно 300 млн световых лет, в которой ученым удалось обнаружить всего 60 галактик при помощи самых современных приборов и методов.

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Масштаб таких расстояний трудно представить себе. Однако, давайте попробуем привести примеры. Если представить человека в центре войда, то он сможет увидеть ближайшие звезды и галактики лишь с помощью сверхбольших телескопов, разработанных во второй половине XX века. Американский астроном и популяризатор науки Грег Олдеринг приводит следующий пример: если в пустоте Волопаса разместить галактики с такой же плотностью, как в среднем во Вселенной, там могло бы поместиться не менее 10 тысяч галактик. Однако, на самом деле там насчитывается всего 60 галактик.

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Что это такое

Как мог появиться во Вселенной такой аномальный объект? Ведь давно известно, что «природа не терпит пустоты». К сожалению, ни одна из существующих сегодня теорий происхождения нашей Вселенной никак не объясняет существование войда. Конечно, учёным сегодня известны пустоты гораздо меньшего размера (в десятки раз), и механизм их образования вполне выяснен. Но с гигантской пустотой в созвездии Волопаса компьютерная модель, построенная на известных предположениях, не работает.

Тем не менее гипотезы о природе этой пустоты высказываются с завидным постоянством. Так, уже вышеупомянутый Олдеринг предполагает, что малые пустоты Вселенной со временем могут взаимодействовать друг с другом и сливаться, подобно мелким мыльным пузырям, которые объединяются в один большой. Одной из самых радикальных – и потому пугающих – теорий можно считать гипотезу о рукотворном происхождении пустоты. По предположениям некоторых учёных, сверхцивилизации, появившиеся на заре образования Вселенной, вполне могли бы дойти до того уровня развития, что научились буквально выкачивать энергию из окружающего пространства, что и привело бы к образованию огромного объёма почти идеального вакуума.