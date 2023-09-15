Красный орден: как появилась награда, кого и за что награждали
Орден Красного Знамени был первой советской военной наградой. Орден был учрежден постановлением ВЦИК во время Гражданской войны в России 16 сентября 1918 года. Это была высшая награда Советской России, впоследствии Советского Союза, вплоть до появления ордена Ленина. Лауреаты отмечались за исключительный героизм, самоотверженность и мужество, проявленные на поле боя.
Орденом награждались отдельные лица, а также воинские части, города, корабли, политические и общественные организации, государственные предприятия. В последующие годы ее также вручали к двадцатой и тридцатой годовщине службы в армии, полиции или государственной безопасности без необходимости участия в боевых действиях.
Орден Красного Знамени – пионер наградной системы Советского Союза
Разработка новой системы наград началась по личному распоряжению В. И. Ленина, а инициатива исходила от Николая Подвойского и Льва Троцкого.
Положительное разрешение на документы вождь пролетариата наложил в последних числах августа 1918 года. Все шесть моделей были разработаны Владимиром Васильевичем Денисовым, выпускником Строгановского училища, хорошо владевшим гравюрой и чеканкой.
Орден Красного Знамени изначально задумывался как награда за военные подвиги, поэтому комиссия отказалась от дизайна с красными гвоздиками и выбрала дизайн, включающий символы боевого духа Красной Армии: красное знамя, факел, плуг и пятиконечная звезда. Композицию окружал лавровый венок, который традиционно обозначал мужество и доблесть. Серебряный наградной знак крепился к алой розетке и назывался «Красное знамя».
На основе уже существовавшего знака 1 сентября 1924 года была утверждена первая награда СССР – орден Красного Знамени. Отличий в оформлении практически не было, за исключением названия страны, выбитого на алой ленте внизу. Статус также не сильно изменился с 1918 года, в первом документе было всего пять пунктов.
В первом из них говорилось, что знак отличия вручается тем, кто проявил особую храбрость и мужество в боях за победу революции. Подробно суть не описывалась, поскольку у исполнительной власти еще не было опыта разработки подобных документов. За всю историю существования награды ее дизайн неоднократно корректировался – только в период с 1933 по 1991 год было утверждено пять видов орденов, отличавшихся мелкими деталями.
В середине 1920-х годов непрактичная муаровая лента исчезла, а в 1943 году в верхней части появилось кольцо, позволяющее прикрепить знак к традиционной колодке с красными и белыми полосами.
Другие невоенные награды также использовали в названии словосочетание «Орден Красного Знамени». Например, орден Трудового Красного Знамени вручался за выдающиеся научные, военные (технические или логистические), промышленные или сельскохозяйственные достижения.
С 1918 до конца 1930-х годов существовал и советский коллективный вариант — Революционное Красное Знамя. Это был особый военный знак, которым награждались выдающиеся части Красной Армии, советских ВВС и советского военно-морского флота. Он был старше ордена Красного Знамени, поскольку был учрежден 3 августа 1918 года, за месяц и несколько недель до этого.
За военные достижения
Орден Красного Знамени как военная награда признавался за героизм в бою или иные выдающиеся достижения воинской доблести в ходе боевых действий. До учреждения Ордена Ленина 5 апреля 1930 года Орден Красного Знамени функционировал как высший, и практически единственный, военный орден СССР. Во время Великой Отечественной войны под различными титулами вручался как отдельным лицам, так и воинским частям за крайний воинский героизм.
В некотором смысле орден Красного Знамени был более престижным, поскольку его можно было награждать только за храбрость во время боевых действий, тогда как орденом Ленина иногда награждали невоенный персонал и политических лидеров. Почти все известные советские полководцы стали кавалерами ордена Красного Знамени.
Когда орденом награждались целые соединения, к их официальным обозначениям добавлялась приставка «Красное Знамя».
Описание награды
Орден, изготовленный из серебра, состоял из значка, покрытого белой эмалью, на котором был золотой значок «Серп и Молот», окруженный двумя золотыми колосьями пшеницы на Красной Звезде , подкрепленный скрещенными молотом, плугом , факелом и красным флагом с изображением девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Внизу были буквы «СССР». Дополнительные награды Ордена имели белый эмалированный щит с серебряным порядковым номером внизу аверса. Кавалер нескольких орденов Красного Знамени носил основной знак ордена с цифрой, соответствующей порядку награждения, на картуше над пшеницей в нижней части знака.
Ранние варианты Ордена представляли собой завинчивающиеся значки, которые можно было носить на одежде. Более поздние варианты (с 1943 г.) подвешивались на стандартном советском пятиугольном креплении с помощью кольца через петлю для подвески. Крепление было покрыто перекрывающейся красной шелковой муаровой лентой шириной 24 мм с белыми полосами шириной 1,5 мм по краям и белой центральной полосой шириной 7 мм.
Орден Красного Знамени носился на левой стороне груди и при наличии других орденов и медалей СССР помещался сразу после Ордена Октябрьской Революции. При ношении при наличии орденов или медалей Российской Федерации последние имеют приоритет.
Первым среди награжденных был Василий Константинович Блюхер. Красный командир был награжден орденом за организацию разрозненных партизанских отрядов на Урале в единую армию, которая в августе 1918 года провела более двадцати боев в тылу врага, серьезно подорвав боевую мощь белогвардейцев.