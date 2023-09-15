Красный орден: как появилась награда, кого и за что награждали

Орден Красного Знамени был первой советской военной наградой. Орден был учрежден постановлением ВЦИК во время Гражданской войны в России 16 сентября 1918 года. Это была высшая награда Советской России, впоследствии Советского Союза, вплоть до появления ордена Ленина. Лауреаты отмечались за исключительный героизм, самоотверженность и мужество, проявленные на поле боя.

Орденом награждались отдельные лица, а также воинские части, города, корабли, политические и общественные организации, государственные предприятия. В последующие годы ее также вручали к двадцатой и тридцатой годовщине службы в армии, полиции или государственной безопасности без необходимости участия в боевых действиях.

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Орден Красного Знамени – пионер наградной системы Советского Союза

Разработка новой системы наград началась по личному распоряжению В. И. Ленина, а инициатива исходила от Николая Подвойского и Льва Троцкого.

Положительное разрешение на документы вождь пролетариата наложил в последних числах августа 1918 года. Все шесть моделей были разработаны Владимиром Васильевичем Денисовым, выпускником Строгановского училища, хорошо владевшим гравюрой и чеканкой.

Орден Красного Знамени изначально задумывался как награда за военные подвиги, поэтому комиссия отказалась от дизайна с красными гвоздиками и выбрала дизайн, включающий символы боевого духа Красной Армии: красное знамя, факел, плуг и пятиконечная звезда. Композицию окружал лавровый венок, который традиционно обозначал мужество и доблесть. Серебряный наградной знак крепился к алой розетке и назывался «Красное знамя».

На основе уже существовавшего знака 1 сентября 1924 года была утверждена первая награда СССР – орден Красного Знамени. Отличий в оформлении практически не было, за исключением названия страны, выбитого на алой ленте внизу. Статус также не сильно изменился с 1918 года, в первом документе было всего пять пунктов.

В первом из них говорилось, что знак отличия вручается тем, кто проявил особую храбрость и мужество в боях за победу революции. Подробно суть не описывалась, поскольку у исполнительной власти еще не было опыта разработки подобных документов. За всю историю существования награды ее дизайн неоднократно корректировался – только в период с 1933 по 1991 год было утверждено пять видов орденов, отличавшихся мелкими деталями.

В середине 1920-х годов непрактичная муаровая лента исчезла, а в 1943 году в верхней части появилось кольцо, позволяющее прикрепить знак к традиционной колодке с красными и белыми полосами.

Другие невоенные награды также использовали в названии словосочетание «Орден Красного Знамени». Например, орден Трудового Красного Знамени вручался за выдающиеся научные, военные (технические или логистические), промышленные или сельскохозяйственные достижения.

С 1918 до конца 1930-х годов существовал и советский коллективный вариант — Революционное Красное Знамя. Это был особый военный знак, которым награждались выдающиеся части Красной Армии, советских ВВС и советского военно-морского флота. Он был старше ордена Красного Знамени, поскольку был учрежден 3 августа 1918 года, за месяц и несколько недель до этого.

За военные достижения

Орден Красного Знамени как военная награда признавался за героизм в бою или иные выдающиеся достижения воинской доблести в ходе боевых действий. До учреждения Ордена Ленина 5 апреля 1930 года Орден Красного Знамени функционировал как высший, и практически единственный, военный орден СССР. Во время Великой Отечественной войны под различными титулами вручался как отдельным лицам, так и воинским частям за крайний воинский героизм.

В некотором смысле орден Красного Знамени был более престижным, поскольку его можно было награждать только за храбрость во время боевых действий, тогда как орденом Ленина иногда награждали невоенный персонал и политических лидеров. Почти все известные советские полководцы стали кавалерами ордена Красного Знамени.

Когда орденом награждались целые соединения, к их официальным обозначениям добавлялась приставка «Красное Знамя».

Описание награды

Орден, изготовленный из серебра, состоял из значка, покрытого белой эмалью, на котором был золотой значок «Серп и Молот», окруженный двумя золотыми колосьями пшеницы на Красной Звезде , подкрепленный скрещенными молотом, плугом , факелом и красным флагом с изображением девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Внизу были буквы «СССР». Дополнительные награды Ордена имели белый эмалированный щит с серебряным порядковым номером внизу аверса. Кавалер нескольких орденов Красного Знамени носил основной знак ордена с цифрой, соответствующей порядку награждения, на картуше над пшеницей в нижней части знака.

Ранние варианты Ордена представляли собой завинчивающиеся значки, которые можно было носить на одежде. Более поздние варианты (с 1943 г.) подвешивались на стандартном советском пятиугольном креплении с помощью кольца через петлю для подвески. Крепление было покрыто перекрывающейся красной шелковой муаровой лентой шириной 24 мм с белыми полосами шириной 1,5 мм по краям и белой центральной полосой шириной 7 мм.

Орден Красного Знамени носился на левой стороне груди и при наличии других орденов и медалей СССР помещался сразу после Ордена Октябрьской Революции. При ношении при наличии орденов или медалей Российской Федерации последние имеют приоритет.