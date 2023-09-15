Специальный приз «Калины Красной» на фестивале «Большой Донбасс»

С 8 по 10 сентября в станицу Должанская Краснодарского края переместился центр бардовской жизни страны. Масштабный слёт «Большой Донбасс» объединил участников со всей России.

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Возрождение фестиваля с богатой историей стало возможно при поддержке «Калины Красной». Радиостанция авторской песни обеспечила мощную информационную поддержку музыкальному событию, о возвращении которого узнала многомиллионная аудитория.

Мастер-классы, кинопоказы, творческие встречи и, конечно же, песни, много песен! На протяжении трёх вечеров гости фестиваля подпевали душевным композициям перспективных бардов-новичков и признанных мэтров жанра, таких как автор хитов группы «Любэ» Александр Шаганов, известный музыкант из Донецка Алексей Бешуля и председатель оргкомитета фестиваля «Большой Донбасс» Алексей Витаков. Главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко и другие авторитетные эксперты оценивали выступления конкурсантов всех возрастов по десяти категориям. Гран-при фестиваля взяли братья Валентин и Михаил Золотухины из Луганска.

Призовую гитару с символикой «Калины Красной» из рук Александра Карпенко получила поэт, композитор и исполнитель Елена Гудкова из Санкт-Петербурга за песню о герое СВО. Пронзительная и берущая за живое песня «Лучшие» посвящена подвигу Рамиля Багапова. В ноябре 2022 года 20-летний командир танка Т-72 с позывным «Рамзес», прикрывая огнём из башенного пулемёта, спас экипаж своей боевой машины ценой собственной жизни. Композиция, увековечившая самоотверженный поступок бойца, теперь зазвучит в эфире радиостанции.

Закрывающим аккордом фестиваля стал гала-концерт на живописном берегу Азовского моря. Подводя итоги слёта, главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко отметил, что возрождение основанного в 1977 году «Большого Донбасса» — важное событие для отечественной культуры: «Здесь прозвучало много песен о защите наших людей на донецкой и луганской земле, об их борьбе за право быть русскими. Эти стихи и музыка сегодня как никогда актуальны и имеют высокую художественную ценность. К тому же, почти треть финалистов представляла города Новороссии. Вне всякого сомнения, именно здесь и сейчас творится история».