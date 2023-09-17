Российские ученые восстановили рецепт "Ацтекского чая"
Сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилов восстановили рецепт "Ацтекского чая".
Ученые запатентовали новый сорт амаранта, который может расти на всей территории России. Также ученые запатентовали ферментированный чай из амаранта, который сохраняет в себе все полезные вещества.
Технология ферментации чая заключается в том, что ученые замораживают листья и кладут его под гнет на определенное время, чтобы избавиться от травяного вкуса, далее листья сушат и после этого можно заваривать чай.
Амарант около 8 тысяч лет считался в Южной Америке и Мексике практически основной зерновой культурой, он носил названия «пшеница ацтеков» и «хлеб инков». Из его семян делали муку, варили кашу и пекли лепешки, из листьев готовили красители для тканей и чай. Растение имеет в себе витамины A, B, C, Е, РР, калий, кальций, железо, цинк.