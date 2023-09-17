Российские ученые восстановили рецепт "Ацтекского чая"

Сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилов восстановили рецепт "Ацтекского чая".

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Ученые запатентовали новый сорт амаранта, который может расти на всей территории России. Также ученые запатентовали ферментированный чай из амаранта, который сохраняет в себе все полезные вещества.

Технология ферментации чая заключается в том, что ученые замораживают листья и кладут его под гнет на определенное время, чтобы избавиться от травяного вкуса, далее листья сушат и после этого можно заваривать чай.