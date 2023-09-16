День в истории: 16 сентября

Чем примечательна эта дата.

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Сегодня, 16 сентября, открылся шариатский факультет Российского исламского университета и Центральный театр кукол, в Волгодонске произошел теракт, в Аргентине свершилась "Ночь карандашей", в Монреале был подписан протокол об озоноразрушающих веществах, в Париже показали мюзикл о Квазимодо и Эсмеральде.

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Родились писатель Атилла Расих, актер Алмаз Гараев, певица Кэти Мелуа.

Умерли: хореограф Гай Тагиров, актриса Вера Орлова, музыкант Марк Болан. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

О Ямашеве и ишанах

16 сентября 1916 года в Троицке родился писатель Атилла Расих. Его мать — Зайтуна Мавлюдова, была знакома с Фатихом Амирханом и Габдуллой Тукаем (последний испытывал к ней романтические чувства). Дед — Зайнулла Расулев, член суфийского ордена Накшбандийа, имам мечети в Троицке, основатель медресе "Расулия". Отец, Габдрахман, был суфийским шейхом и 14 лет возглавлял при Советской власти Центральное духовное управление мусульман России. Расих окончил Казанский ветеринарный институт, публиковаться начал в 1930-е. Среди его произведений — романы "Мой друг Мансур", "Весенние голоса", "Когда расходятся пути", "Ямашев" и "Путь героев". А также автобиографическая трилогия "Елларны чигерсәм" ("Воспоминания о моей жизни"): "Ишан оныгы" ("Внук ишана", 1996 г.), "Кәгазьдәгеләр һәм хәтердәгеләр" ("Письма и воспоминания", 1996 г.), "Тыныч еллар күләгәсендә" ("Под тенью мирных лет", 1996 г.).

16 сентября 1987 года в селе Мусабай Тукаевского района родился Алмаз Гараев. После КГУКИ поступил в 2008 году в труппу Камаловского театра. Помимо этого, работает ведущим на телеканале "Татарстан — Новый век" в передаче "Манзара". Также снимался в кино, к примеру в фильме "Кияү балакай".

16 сентября 1995 года скончался этнограф и хореограф Гай Тагиров. В Казань он приехал из станицы Анжерка Томского уезда Томской губернии учиться. Был артистом и балетмейстером театра оперы и балета, поставив 37 спектаклей, ставил номера Ансамбля песни и танца Татарской АССР, режиссировал одноактные балеты для художественной самодеятельности, преподавал в институте культуры. Автор книги "100 татарских фольклорных танцев", в которой подробно описаны не только движения, но и музыкальное сопровождение.

16 сентября 1998 года в Галеевской мечети в Казани состоялось официальное открытие шариатского факультета Российского исламского университета. На тот момент вуз здесь базировался. Первыми студентами факультета шариата стали 23 человека из Татарстана, соседних областей и республик. В 2000 году было принято решение о передаче университету отреставрированного здания бывшего Научно-исследовательского института технологии насосного машиностроения на улице Газовой.

16 сентября 2022 года "Реальное время" рассказало, что жильцы семи девятиэтажек, построенных для МВД у Южной трассы Казани, с мая на волоске от замерзания. Поставщик тепла, который долгое время пытался "стрясти" с населения плату за теплопотери по пути от котельной к домам, окончательно вышел из игры и "самоликвидируется", а муниципалитет, которому владельцы котельной пытались ее передать еще три года назад, организовал снабжение домов горячей водой по временной схеме.

Помним о Волгодонске

16 сентября 1931 года в Москве появился Государственный академический Центральный театр кукол. Его возглавил актер, режиссер и литератор Сергей Образцов, чье имя сейчас носит театр. Коллектив состоял из 12 человек, каждый год появлялось по две-три постановки, первая премьера — спектакль "Джим и Доллар" по пьесе Андрея Глобы. В 1940 году появился первый спектакль для взрослых — "Волшебная лампа Аладдина".

16 сентября 1999 года произошел теракт в Волгодонске. В 5 часов 57 минут утра рядом с девятиэтажным жилым домом №35 по Октябрьскому шоссе утром сдетонировал грузовик ГАЗ-53, мощность взрывного устройства составила около 850—1850 кг в тротиловом эквиваленте. Из-под завалов было извлечено 18 погибших (в том числе двое детей), один человек скончался в больнице, 89 человек госпитализировали. Всего взрывом были повреждены 39 домов, а также отделение милиции, две школы, детский сад, библиотека. Пострадавшими признали 1 045 человек. Уцелевшие две секции дома были восстановлены и реконструированы, теперь это новый восьмиэтажный дом.

"Ночь карандашей"

16 сентября 1976 года — "Ночь карандашей", начало похищений старшеклассников и студентов военной диктатурой Аргентины в Ла-Плате, столице провинции Буэнос-Айрес. Операцию проводили агенты 601-го разведывательного батальона и полиции. Схваченных пытали и, вероятно, убивали, многие исчезли бесследно. Большая часть входила в Союз учащихся средних школ. Подробности стали известны уже после падения военной диктатуры. Рассказавший о зверствах Пабло Диас стал соавтором сценария к аргентинскому фильму "Ночь карандашей".