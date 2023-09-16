Какие праздники отмечают в России и мире 16 сентября

В России и во всем мире 16 сентября отмечают ряд важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества.

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Наиболее примечательные из них — День рождения Джульетты, Международный день охраны озонового слоя и Рош аШана.

Международный день охраны озонового слоя

Дата праздника выбрана в память о дне подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Государствам — членам ООН было предложено посвятить это событие пропаганде конкретной деятельности в соответствии с задачами и целями документа.

16 сентября государствам рекомендуется посвятить время агитации населения в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и поправках к нему. К тому же каждый год праздник посвящен определенной теме, касающейся защиты озонового слоя.

День рождения Джульетты

В итальянском городе Вероне 16 сентября отмечают день рождения знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете. Хотя на момент событий, описанных в трагедии «Ромео и Джульетта», главной героине еще не исполнилось 14 лет, в город до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте, с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации.

Отвечают на письма девушки из клуба Джульетты, основанного в 1972 году Джулио Тамассиа. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем, в том числе и по электронной почте. Ни одно послание не остается без ответа.

Рош аШана

Он же — еврейский Новый год. Праздник отмечается в честь сотворения мира. Он символизирует начало нового года и завершение года уходящего. Существует предание, что в дни Рош аШана Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем году каждого из людей. Искренняя вера в то, что Бог желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник.