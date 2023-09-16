Гипноз: как он работает на самом деле

Гипноз — явление, которое вызывает интерес и любопытство ученых уже много лет. Однако, до сих пор не было полной ясности о том, что происходит в мозге во время гипнотического транса. Недавнее исследование группы нейробиологов из Медицинской школы Стэнфордского университета проливает свет на этот загадочный феномен.

Инструмент управления мозгом

Видео дня

Ученые провели эксперимент, в котором наблюдали работу мозга 57 добровольцев во время сеансов управляемого гипноза. Этот метод гипноза широко используется в психотерапии для лечения тревожности, облегчения болей и борьбы с последствиями психологических травм. Оказалось, что гипноз — это не просто практика, но и мощный инструмент управления мозгом.

Гипнотический транс

Для проведения эксперимента, ученые нашли людей, которые легко впадают в гипнотический транс. Из 545 участников исследования только 36 человек проявили такую способность, а еще 21 человек выступил в качестве контрольной группы. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, ученым удалось измерить активность головного мозга и обнаружить три индикатора гипнотического транса.

Три индикатора

Первый индикатор — снижение активности в передней поясной коре. Это область мозга, которая связана с осознанием себя и контролем над своими действиями. Во время гипнотического транса, эта активность снижается, что может объяснить, почему загипнотизированный не осознает свои действия.

Второй индикатор — возрастание интенсивности коммуникации между другими участками мозга, такими как верхняя часть префронтальной коры и островковая доля конечного мозга. Эти участки мозга связаны с восприятием положения и состояния тела. Ученые считают, что связь между этими участками позволяет мозгу воспринимать и реагировать на изменения в теле во время гипнотического транса.

Третий индикатор — ухудшение связи между некоторыми участками префронтальной коры и сетью пассивного режима работы мозга. Это означает, что загипнотизированный не осознает свои действия, так как связь между участками мозга, отвечающими за осознание и контроль, и участками, отвечающими за пассивный режим работы мозга, нарушается.