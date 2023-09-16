Троянская война: в Сирии нашли мозаику древней битвы

В последние годы Сирия стала полем битвы и разрушений, но даже в таких условиях археологи продолжают находить удивительные артефакты, которые раскрывают нам тайны древних цивилизаций. Одним из самых значимых открытий стала недавняя находка большой нетронутой мозаики, относящейся к римской эпохе.

Уникальная мозаика

Мозаику нашли в городе Растан, третьем по величине населенном пункте Сирии. Раскопками руководило Главное управление древностей и музеев Сирии, после того, как древнее здание в центре города было приобретено бизнесменами из музея Набу в Ливане и передано в дар сирийскому государству. Это здание, возведенное в IV веке нашей эры, стало домом для этой уникальной мозаики.

Площадь мозаики составляет около 120 квадратных метров, и каждая ее панель заполнена маленькими разноцветными камнями квадратной формы. Она поражает своей красотой и детализацией. Доктор Хумам Саад, заместитель директора департамента раскопок и археологических исследований, отмечает, что среди сцен, изображенных на мозаике, особенно редко встречаются представления древних воинов-амазонок из римской мифологии. Это делает это открытие важным не только для Сирии, но и для всего мира.

Эпизоды Троянской войны

На мозаике также изображены сцены из Троянской войны между греками и троянцами, что является еще одним интересным аспектом этого артефакта. Мы видим героя-полубога Геракла, который убивает Ипполиту, царицу амазонок, а также Нептуна, древнеримского бога моря, и его 40 любовниц.

Однако, несмотря на все эти удивительные детали, археологи пока не могут определить, для чего служило это здание в прошлом. Больше информации может быть получено после окончания раскопок, и, возможно, мы сможем узнать больше о контексте и значении этой мозаики.